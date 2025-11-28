175 de ani de la înființarea Colegiului Național Andrei Șaguna: O școală care modelează inimi și caractere

Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov a sărbătorit, săptămâna aceasta, împlinirea a 175 de ani de la înființare, prilej cu care Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit o gramată mitropolitană instituției de învățământ.

În mesajul său, IPS Laurențiu a subliniat rolul important al acestei instituții în istoria educației din Transilvania.

„Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov, ctitorie educațională de suflet a Sfântului Andrei, ocupă un loc central în istoria educației românești din Transilvania și din întreg spațiul românesc. Colegiul a reprezentat, încă de la început, un simbol al afirmării identității naționale și culturale, într-o perioadă în care românii transilvăneni luptau pentru drepturi politice, culturale și confesionale”.

„De-a lungul celor 175 de ani de existență, Colegiul a educat generații întregi de personalități care au contribuit semnificativ la dezvoltarea României: academicieni, profesori universitari, oameni de știință, slujitori ai bisericii, scriitori, medici, ingineri, economiști și așa mai departe”, a explicat ierarhul.

Credința și educația, singura șansă pentru poporul român

Cel care a oferit gramata și a citit cuvântul Mitropolitului Ardealului a fost părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan. Acesta a evocat personalitatea Sfântului Andrei Șaguna.

„Acest minunat părinte a fost trimis ca un apostol la mijlocul secolului al 19-lea aici, în Transilvania, ca să aducă mângâiere și nădejde poporului român ortodox, oprimat și obidit. Slujirea, propovăduirea și întreaga activitate a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna au strălucit ca o lumină mare pe care nici furtunile și nici vicisitudinile vremii de atunci n-au reușit s-o stingă”, a spus pr. Vaida.

Colegiul Național „Andrei Șaguna” duce mai departe crezul Sfântului Ierarh cinstit pe 30 noiembrie, anume acela că poporul român nu poate supraviețui decât prin credință și educație.

„Și, de la începuturi și până în prezent – și avem încredințarea că și pe viitor – Colegiul Național Andrei Șaguna, așa cum a păstrat, păstrează și va păstra în sufletul ei împlinirea visului frumos al Marelui Mitropolit Andrei Șaguna: și anume, aceea de a fi o școală care modelează inimi, care modelează caractere și, în același timp, mereu și mereu naște un popor român demn, luminat și statornic în valorile sale”, a adăugat pr. Cristian Vaida.

La sărbătoarea Colegiului Național „Andrei Șaguna” au participat foști elevi, profesori, directori dar și actuali dascăli și invitați de seamă, alături de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale și membri ai Academiei Române.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

