Clericii români de pe cele două continente americane au făcut schimb de experiență

Parohia „Sfânta Treime” din Troy, Michigan, a găzduit, în perioada 21-23 august, Conferința preoțească a Mitropoliei a celor două Americi, care a reunit ierarhi, preoți, diaconi și monahi de pe cele două continente americane.

Lucrările au debutat cu meditații prezentate de Mitropolitul Nicolae al celor două Americi, care a vorbit despre preot ca „părinte și învățător al credincioșilor”, respectiv de Episcopul Ioan Casian al Canadei, care a vorbit despre „trezvie, discerământ și bucuria slujirii preoțești în contextul provocărilor moderne”.

Despre sfinții închisorilor și Ortodoxie în America de Sud

În continuare, Pr. Dragoș Giulea de la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Kitchener, provincia canadiană Ontario, a susținut conferința „Mărturisire și modernitate: Lecția Sfinților Închisorilor”, iar Protos. Maxim Morariu, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Saint-Hubert, Québec, a vorbit despre „Biserica Ortodoxă Română de la Marea Unire la Patriarhat”.

Ultima prezentare a zilei a aparținut Pr. Daniel Ene, vicar administrativ al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, care a vorbit despre bogata activitate pastoral-misionară din America de Sud. În acest context, Pr. Alex Vilogron din Chile și-a împărtășit experiența pastorală din comunitatea sa. Ziua s-a încheiat cu oficierea Acatistului Sfintei Cruci.

Pastorația tinerilor în context post-pandemic

Vineri, lucrările au fost precedate de Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos.

Pr. Nicholas Belcher din Arhiepiscopia Antiohiană din Statele Unite ale Americii a vorbit despre pastorația tinerilor în context post-pandemic, iar participanții au lucrat în grupuri pentru a analiza și împărtăși concluzii legate de provocările și oportunitățile slujirii în rândul copiilor și tinerilor în contextul încheierii pandemiei COVID-19.

În a doua parte a zilei, Pr. Nicholas Belcher a vorbit despre provocările actuale cu care se confruntă eparhia din care face parte, apoi a răspuns la întrebările participanților. Clericii români au apreciat prezentarea și experiența pastorală a invitatului în lucrul cu copiii și tinerii ortodocși din Statele Unite ale Americii.

Pomenirea misionarilor care au făcut pionierat în America

Ziua s-a încheiat cu un moment de profundă recunoștință: vizitarea Cimitirului Woodlawn din Detroit, unde a fost oficiată slujba de pomenire pentru Episcopul Andrei Moldovanu, vrednic slujitor al Episcopiei Ortodoxe Române Misionare din America de Nord.

Au fost înălțate rugăciuni și pentru ceilalți preoți români care și-au desfășurat activitatea pe continentul nord-american și care odihnesc în vecinătate.

Despre provocările traducerii textelor liturgice

Prima parte a zilei de sâmbătă a fost dedicată Liturghei oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae împreună cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian. La final, a fost sfințită noua catapeteasmă a bisericii parohiale, lucrată și instalată recent de meșteri din România.

Ultima prelegere a fost susținută de Pr. Nicolaos Tzetzis de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sterling Heights, Michigan (Mitropolia Ortodoxă Greacă din Detroit), care a vorbit despre programele de tineret din eparhia sa.

În continuare, Pr. Vasile Mureșan, inspector eparhial la Arhiepiscopia Statelor Unite ale Americii, a prezentat provocările traducerii textelor liturgice din limba română în limba engleză, precum și realizarea unor texte bilingve (româno-englez) ale unor rugăciuni și slujbe din Molitfelnic, necesare pastorației în contextul nord-american.

A fost prezentat exemplul Slujbei Tainei Sfântului Maslu, iar preoții care au cunoștințe lingvistice au fost invitați să sprijine voluntar acest proiect.

Întâlnirea clericilor din Mitropolia celor două Americi a fost un bun prilej de formare duhovnicească, reflecție pastoral-misionară și consolidare a comuniunii.

Următoarea conferință preoțească va fi găzduită de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, în zona orașului Toronto, în perioada 20-22 august 2026.

Foto credit: Episcopia Canadei (deschidere articol)