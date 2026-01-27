Clericii și reprezentanții laicilor din Episcopia Australiei și Noii Zeelande s-au întrunit la Melbourne

Clericii și reprezentanții laicilor din Episcopia Australiei și Noii Zeelande s-au întrunit sâmbătă, la Centrul eparhial din Melbourne – Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, pentru a analiza activitatea eparhiei.

Ședința a fost precedată de oficierea slujbei de Te Deum cu ocazia aniversării zilei Unirii Principatelor Române.

Întrunirea Adunării Eparhiale a fost prezidată de Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande. În cadrul ședinței, a fost prezentate activitatea administrativă, pastorală și misionară și realizările eparhiei din cursul anului 2025.

Întâlnirea Adunării Eparhiale a continuat în ziua următoare cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Mihail, împreună cu clericii prezenți.

„Întâlnirea din cele două zile a constituit un prilej de dialog și reflecție comună asupra provocărilor și perspectivelor misiunii Bisericii Ortodoxe Române în Australia și Noua Zeelandă, reafirmând unitatea clerului și a credincioșilor în slujirea credinței și a identității românești în această parte a lumii”, a transmis Episcopia Australiei și Noii Zeelande.

De asemenea, au fost susținute comunicări teologice și referate cu tematica Anului omagial și comemorativ 2026.

Foto credit: Episcopia Australiei și Noii Zeelande