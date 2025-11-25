Clerici din România și Serbia s-au reunit pentru rugăciune și cateheză la o veche parohie românească din Banatul Sârbesc

Un sobor de preoți din Episcopia Daciei Felix și Episcopia Caransebeșului a oficiat duminică seară Taina Sf. Maslu la parohia românească Alibunar din Regiunea Autonomă Voivodina, Serbia.

Rugăciunea, la care au participat numeroși credincioși, a fost urmată de o cateheză susținută de părintele Mihai Ciucur, Directorul Departamentului pentru Misiune și Tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Preotul a vorbit despre tema „Sfintele Taine – izvor de har pentru viața creștinului”, explicând lucrarea harului în viața credincioșilor și importanța participării conștiente la Sfintele Taine.

Activitatea a fost realizată în baza protocolului de colaborare stabilit între Episcopia Daciei Felix și Episcopia Caransebeșului, prin care cele două eparhii își unesc eforturile în organizarea de programe catehetice, pastorale și culturale dedicate credincioșilor ortodocși români din Serbia, contribuind astfel la păstrarea identității românești în comunitățile românești istorice din Voivodina.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar, una dintre cele mai vechi și reprezentative comunități ortodoxe românești din zona Banatului Sârbesc, își desfășoară activitatea pastorală într-un lăcaș de cult cu tradiție îndelungată, devenit de-a lungul timpului un reper de credință și cultură pentru românii din localitate.

Parohia derulează numeroase proiecte spirituale, catehetice și culturale, fiind un punct de sprijin pentru păstrarea limbii, credinței și identității românești în rândul comunității, informează Episcopia Daciei Felix.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix