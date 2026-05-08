Civilizația Cucuteni-Trypillia a fost propusă pentru includerea în patrimoniul mondial UNESCO, prin înscrierea sa pe Listele Indicative ale României, Republicii Moldova și Ucrainei.

Inițiativa face parte dintr-un demers dedicat valorificării unuia dintre cele mai importante fenomene culturale ale preistoriei europene, derulată în baza unui memorandum semnat în septembrie 2025, la Chișinău, de ministerele culturii din cele trei state.

Acțiunea urmărește recunoașterea valorii universale excepționale a acestei culturi eneolitice dezvoltate între aproximativ 5000 și 3300 î.Hr. pe un teritoriu de circa 200.000 de kilometri pătrați.

Demersul de includere pe Lista Indicativă UNESCO a fost inițiat de România în anul 2017, la propunerea Muzeul Național al Bucovinei, și a beneficiat de sprijinul mai multor instituții muzeale și academice din România, Ucraina și Republica Moldova.

„Proiectul reprezintă în sine o noutate absolută, întrucât nicio altă civilizație (în integralitatea sa) și nicio altă perioadă (în integralitatea sa) nu au fost înscrise pe Lista Indicativă sau pe Lista Patrimoniului Mondial”, se specifică pe site-ul UNESCO.

Importanța civilizației Cucuteni-Trypillia

Civilizația Cucuteni-Trypillia este cunoscută la nivel internațional pentru ceramica pictată, figurinele antropomorfe și zoomorfe, dar și pentru marile sale așezări organizate, unele întinzându-se pe suprafețe de peste 100 de hectare.

„Primele vestigii au fost descoperite în 1847 la Piatra-Neamț însă denumirea culturii provine de la situl omonim de la Cucuteni, descoperit în 1884 în România, respectiv situl de la Trypillia, descoperit în 1893 în Ucraina. Ulterior, în 1901, a avut loc o primă descoperire în Republica Moldova, la Petreni”, a transmis Institutul Național al Patrimoniului într-o postare pe Facebook.

Potrivit cercetătorilor implicați în proiect, cercetările dedicate acestei culturi au cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimul deceniu, inclusiv prin utilizarea unor metode moderne de investigare noninvazivă.

Echipa științifică implicată în elaborarea dosarului a fost coordonată de specialiști din domeniul patrimoniului și al arheologiei din cele trei țări, în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului și cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe.

