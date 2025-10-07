IPS Ciprian: Să trecem dincolo de firea căzută, pentru ca astfel să putem ajunge la desăvârșire

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit duminică Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, din Ținești, județul Buzău. Ierarhul a evidențiat, că adevărata împlinire a creștinului se dobândește prin iubire, iertare și trăirea în Hristos.

Slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un sobor de clerici.

Chiriarhul a amintit că porunca iubirii a fost pecetluită de Însuși Mântuitorul prin jertfa de pe Cruce, când i-a iertat pe cei care L-au răstignit, și a fost urmată de o mulțime de sfinți martiri și mărturisitori ai Bisericii.

„Cuvintele Domnului nu au rămas doar la nivel de predică, ci s-au întrupat în viața Sa și în viața celor care L-au mărturisit până la jertfa supremă”.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian i-a îndemnat pe credincioși să împlinească porunca iubirii în viața de zi cu zi, conștienți că aceasta este temelia desăvârșirii creștine: „Voia lui Dumnezeu se rezumă în porunca iubirii, incluzându-i chiar și pe aceia pe care noi îi socotim vrăjmași”.

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei i-a oferit părintelui paroh Ioan Palade Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” cu insignă. Biserica din Țintești a fost restaurată între anii 2023–2024.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei