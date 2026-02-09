Să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem păcatele, îndeamnă Episcopul Ambrozie

„Să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem fiecare păcatele, să ne schimbăm și să ne spovedim”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Pîslari din comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu.

Exemplul Fiului risipitor

Ierarhul a explicat modul în care fiecare om se regăsește în exemplul Fiului risipitor și nevoia de conștientizare a propriei stări de păcătoșenie.

„Să ne gândim că Evanghelia ne vizează pe fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, indiferent de rosturi, că într-un fel sau altul îi reproșăm lui Dumnezeu și ni se pare că suntem îndreptățiți în cererile noastre, dar fiecare, într-un fel sau altul, suntem fii risipitori”, a spus Preasfinția Sa.

„Sfântul Vasile cel Mare spune că tatăl a ieșit în întâmpinarea Fiului risipitor, care și-a venit întru sine și a zis: Mă întorc la tatăl meu. (…) Zice Sfântul Vasile cel Mare că el l-a așteptat, a alergat în întâmpinarea lui și l-a îmbrățișat”.

Preasfințitul Părinte Ambrozie a aniversat împlinirea a 20 de ani de la alegerea sa în demnitatea de Episcop al Giurgiului.

