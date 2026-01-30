Clericii din Sectorul 4 al Capitalei au discutat provocări și perspective referitoare la familie

Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit joi Cercul pastoral al clericilor din Protoieria Sectorului 4 al Capitalei.

În cadrul evenimentului, părintele prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal și slujitor al sfântului lăcaș, a prezentat referatul cu tema „Prevederi legale și reglementări eclesiale privind familia; provocări actuale și perspective de viitor”.

„Am avut această idee de a prezenta un cadru complet al reglementărilor referitoare la familie, pentru că un cleric trebuie să cunoască atât partea legislației civile, cât și reglementările eclesiale, în sensul de a avea o imagine completă a tot ceea ce înseamnă familie”, a explicat părintele profesor pentru Ziarul Lumina.

Consilierul patriarhal a prezentat prevederile constitu­ționale, în care familia este definită ca fiind întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie, evoluția instituției familiei din dreptul roman până în prezent, și principalele reglementări care au o influență directă sau indirectă asupra pasto­rației familiei creștine.

Rolul părinților în alegerea religiei copiilor

„Spre exemplu, am precizat faptul că, în România, identitatea religioasă a copiilor este stabilită de părinți până la vârsta de 14 ani. Ulterior, între 14 și 16 ani, minorul poate să își aleagă religia împreună cu părintele său, iar după 16 ani, minorul își alege singur religia”, a menționat părintele prof. dr. George Grigoriță.

„Un alt aspect important a fost acela că, în România, clericii nu pot săvârși Taina Sfintei Cununii fără a avea un certificat de căsătorie. Acest lucru este stabilit atât constituțional, cât și în codul civil și există sancțiuni în cazul în care nu se respectă această prevedere.”

Despre administrarea Tainei Cununiei

Alte aspecte prezentate au fost cele referitoare la situații particulare de administrare a Sfintei Taine a Cununiei, în special în cazul căsătoriilor intercreștine.

Părintele prof. dr. George Grigoriță a arătat evoluția doctrinei canonice referitoare la administrarea Sfintei Taine a Cununiei pornind de la sfintele canoane, menționând evoluția din secolul al 9-lea și ajungând la situația actuală, în special la hotărârea Sinodului din Creta.

„Regula în Biserica Ortodoxă este aceea că nu se poate administra Taina Cununiei dintre un ortodox și un neortodox. În cazul căsătoriei dintre un ortodox și un creștin, există posibilitatea ca preotul să poată solicita dispensă chiriarhului, care o poate sau nu acorda”, a spus părintele prof. dr. George Grigoriță.

Întrunire încadrată în tematica Anului omagial 2026

La finalul prezentării, părintele Ionuț Bărbulescu, Protopopul Sectorului 4 al Capitalei, a adus în discuție subiecte de ordin administrativ și l-a prezentat pe noul secretar al protoieriei, părintele Costin Stoica.

„Momentul a fost un prilej de a aborda una dintre temele legate de Anul omagial al pastorației familiei creștine”, a declarat părintele Ionuț Bărbulescu.

„Întâlnirea a fost, pentru clericii protoieriei noastre, un prilej de a afla răspunsuri la întrebările pe care le au și pe care credincioșii pe care îi păstoresc le pot adresa, astfel ­încât răspunsurile oferite credin­cioșilor să fie bine fundamentate atât din punct de vedere legal, cât și din punctul de vedere al canoanelor Bisericii noastre strămo­șești.”

Participanții la întrunire au primit câte un exemplar din Noul Testament cu Psalmii dăruit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel clericilor din protoierie.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru