Încep lucrările la viitorul centru de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Aradului: Unde va funcționa

Lucrările la viitorul centru de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Aradului au început miercuri, după ce marți, la Centrul Eparhial din Arad, a avut loc semnarea documentelor oficiale privind predarea amplasamentului și a bornelor de reper către antreprenor.

Centrul va funcționa într-o clădire monument istoric din vecinătatea Reședinței Arhiepiscopale, care va fi reabilitată și modernizată – fostul Gimnaziu Ortodox de Fete din Arad. Instituția medicală va avea o capacitate de 36 de paturi, cabinete de specialitate și săli de tratament.

Proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a viitorului centru de paliație beneficiază de o investiție de 40,7 milioane de lei din partea Companiei Naționale de Investiții (CNI), având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții pacienților diagnosticați cu boli cronice progresive.

Benefic pentru pacienți și oraș

„Pe lângă compatibilitatea de ordin etic și social a noii destinații propuse pentru imobilul aflat în patrimoniul Arhiepiscopiei, proiectul de restaurare este imperios necesar pentru reintegrarea și conservarea fondului arhitectural și cultural al zonei centrale a municipiului Arad”, transmite Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului.

Lucrările se vor desfășura pe parcursul a 12 luni și vor fi coordonate de Sectorul economic al Arhiepiscopiei Aradului, condus de Părintele Gheorghe Iulian Lehaci, consilier eparhial.

Consultări în Biserică

Inițiativa datează din cursul anului 2020, când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-au consultat instituțional cu privire la necesitatea restaurării clădirii istorice a fostului internat de fete.

În octombrie 2021, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei și prin implicarea directă a vrednicului de pomenire Episcop vicar Emilian Crișanul, a fost înaintată solicitarea oficială de finanțare către CNI.

Istoricul unei clădiri de patrimoniu

În 1909, la inițiativa Mitropolitului Ioan Mețianu al Ardealului (pe atunci Episcop al Aradului), a început o colectă pentru construcția unui gimnaziu ortodox de fete. Principalii finanțatori au fost Episcopia Aradului și Banca Victoria, instituție de credit arădeană cu capital românesc. O contribuție remarcabilă, în valoare de 100.000 de coroane, a fost oferită de filantropul basarabean Vasile Stroescu.

Clădirea a fost sfințită în data de 25 august 1913. Conducerea noii instituții de învățământ i-a fost încredințată lui Vasile Goldiș, care deținea și funcția de secretar consistorial, fiind atras în activitatea academică și administrativă de la Arad de unchiul său, Episcopul Iosif Goldiș.

În această clădire, în 15 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central de la Arad a decis convocarea Marii Adunării Naționale la Alba Iulia pentru data de 1 Decembrie 1918, pentru Unirea Transilvaniei cu România.

Vezi și:

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului