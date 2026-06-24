Un nou centru comunitar și cultural va fi înființat pentru românii din sudul regiunii Catalonia, Spania

Un nou centru comunitar și cultural va fi înființat pentru românii din localitățile Tortosa și Gandesa din sudul regiunii Catalonia, Spania, potrivit unui comunicat de presă.

Proiectul, intitulat „Lumină pentru suflet – Biserica Ortodoxă, Casa Românilor din Diaspora”, a fost implementat de Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Gandesa cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Inițiativa urmărește consolidarea vieții religioase, culturale și educaționale a comunităților românești din cele două localități spaniole, precum și din împrejurimi.

Noul așezământ va funcționa ca un centru multifuncțional, unde se vor desfășura programe catehetice, cursuri de limba română, evenimente culturale și activități sociale adresate românilor din diaspora.

Reprezentanții parohiei au explicat că noul centru va oferi comunității un cadru stabil și reprezentativ pentru viața spirituală și pentru dezvoltarea legăturilor dintre românii aflați departe de țară.

Prin aceste demersuri, proiectul își propune să contribuie la păstrarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor stabiliți în Spania, contribuind la întărirea prezenței și misiunii ortodoxe românești în diaspora.

Foto credit: Parohia Ortodoxă Santander