Cea mai veche biserică ortodoxă din Cluj, pusă în valoare printr-un proiect dedicat monumentelor de importanță națională

Proiectul „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, care are ca obiectiv valorificarea cele mai vechi biserici ortodoxe din Cluj-Napoca, a fost lansat, marți, la Hotelul „Courtyard by Marriott” din municipiu.

Potrivit Mitropoliei Clujului, proiectul este dedicat bisericii „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, cunoscută și sub numele de „Biserica din Deal”, care împlinește 230 de ani de existență, în acest an.

Sfântul lăcaș a fost construit între anii 1795–1796, la inițiativa comunității locale și a unor negustori înstăriți de origine macedo-română, fiind vreme de 136 de ani (1796–1932) singura biserică ortodoxă din Cluj. A avut statut de Catedrală Episcopală timp de 12 ani, până la sfințirea, în anul 1933, a actualei Catedrale Mitropolitane „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Proiectul „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului” beneficiază de o finanțare de 50.000 de euro prin Subprogramul „Punere în valoare – interpretare și prezentare – monumente istorice de importanță națională” al Institutului Național al Patrimoniului, din cadrul Ministerului Culturii, prin Timbrul Monumentelor Istorice.

Activități variate pentru un monument reprezentativ

Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului istoric, arhitectural, spiritual și comunitar al Bisericii „Sfânta Treime”, prin conectarea diverselor categorii de public – enoriași, turiști, copii și persoane interesate de cultură – cu acest monument. Proiectul urmărește transformarea bisericii într-un spațiu de dialog intercultural și de participare comunitară.

Pe durata implementării, sunt prevăzute activități precum tururi tematice, expoziții permanente și temporare, ateliere interactive, mese comunitare, o lucrare de tip land-art și amenajarea unui „Colț al pelerinului”, conceput ca spațiu de reflecție și dialog spiritual.

Conform informațiilor publicate de parohie, proiectul are ca obiectiv principal activarea și transmiterea valorilor patrimoniale și spirituale către publicul larg, precum și integrarea monumentului în circuitul socio-cultural actual.

Lansarea oficială a proiectului a avut loc la ora 17:00, în sala de evenimente a Hotelului „Courtyard by Marriott” din Cluj-Napoca. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai mediului academic și cultural, precum și membri ai comunității parohiale.

Cuvântul oficialităților

Proiectul a fost prezentat de Crina Mareș, coordonator de proiect și moderator al evenimentului. În continuare, Mitropolitul Andrei a susținut un discurs privind rolul Bisericii în societate, cu referire la importanța Bisericii „Sfânta Treime” pentru Eparhia Clujului și pentru comunitatea locală.

Intervenții privind relevanța și impactul proiectului au avut, de asemenea, Maria Forna, prefectul județului Cluj, Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, istoricul Tudor Sălăgean, managerul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, arhitectul Paul Moldovan și designerul vizual Vlad Sulea.

Părintele Cristian Baciu, consilier administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului și paroh al Parohiei „Sfânta Treime”, a prezentat contextul istoric al bisericii și a exprimat mulțumiri celor implicați în realizarea proiectului.

Acesta a menționat că finanțarea a fost obținută în urma participării la o linie de finanțare lansată de Institutul Național al Patrimoniului și Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul este implementat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, instituții care contribuie la dezvoltarea componentelor educative, expoziționale și artistice.

Proiectul se va desfășura în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026.

Foto credit: Mitropolia Clujului