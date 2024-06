Cea mai mare cruce din județul Sibiu îi ocrotește pe sătenii din Tălmăcel, dar și pe șoferii de pe Valea Oltului

Când conduci pe Valea Oltului spre Sibiu și ajungi la Viaductul Tălmăcel, vei vedea o cruce mare, care noaptea este iluminată. A fost amplasată de Dealul Podișor din județul Sibiu de comunitatea locală, prin Asociația Obștea Tălmăcel.

Crucea, în prezent cea mai mare din județ, a fost sfințită cu zece zile în urmă de Părintele Vasile Gafton, Protopopul de Avrig.

„Au participat peste 150 de oameni. Comunitatea este importantă și, dacă ea se adună în jurul Crucii, înseamnă că este se adună în jurul a ceea ce trebuie. Ne adunăm în jurul atâtor alte lucruri care poate că nu sunt importante, dar iată că, de acum, Crucea devine factor de comuniune”, a declarat protopopul pentru Basilica.ro.

Proiectul a fost inițiat de doi veri din comunitate. „În 2020, eu și verișorul meu ne-am gândit că sub semnul unei cruci am putea să fim mai buni, mai înțelegători, mai uniți”, a povestit, pentru Basilica.ro, colonelul în rezervă Gabriel Stroilă din Tălmăcel, în vârstă de 67 de ani.

„Vărul meu mi-a spus: Eu știu și locul, fiindcă am avut un vis în copilărie despre asta, dar nu am crezut că îl pot realiza. Am bătut palma, promițându-ne că vom înălța crucea pe dealul din apropiere, fără să știm cât de dificilă și complexă avea să fie această lucrare.”

„Locul ales este într-o zonă istorică, pentru că la baza lui are loc Udatul Ionilor în ziua de 7 ianuarie, de Sfântul Ion. Legenda mai spune că, în pârâul din vecinătate, cu 300 de ani în urmă, localnicii au găsit un butoi plin cu galbeni de aur, ceea ce i-a ajutat să construiască turnul bisericii”, a mai explicat colonelul în rezervă Gabriel Stroilă.

Ajutor de la oameni și de la Dumnezeu

Crucea a fost realizată cu ajutorul a 130 de sponsori – mulți din diaspora – și 60 de lucrători. Unul dintre primii donatori a fost Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, originar din zonă.

Dacă oțelul ar fi fost cumpărat de nou, costurile ar fi fost mult mai mari, dar asociația a decis să refolosească o schelă dezafectată care a susținut cândva linii de înaltă tensiune. Pentru soclu, au primit ajutor de la firma care a construit sectorul de autostradă vegheat de cruce.

„Nu ne-am gândit că vrem să fie cea a mai mare cruce din județ. Pur și simplu ne-am apucat de treabă”, spune colonelul în rezervă Gabriel Stroilă.

Începutul a fost greu. A durat șapte luni numai până au găsit, la costuri rezonabile, pe cineva cu utilajele necesare pentru urcarea materialelor pe vârful dealului.

„Nu am simțit niciun moment că avem cale de întoarcere. Dimpotrivă, am simțit permanent o putere, un duh care ne împingea doar înainte și ne dădea certitudinea că putem face aceasta”, a declarat colonelul în rezervă Gabriel Stroilă.

„Crucea aceasta este munca generației de acum pentru cele care vin. Sper sa fie de folos tuturor tălmăcenilor, dar și trecătorilor care se află pe drum.”

Crucea de la Tălmăcel are înălțimea de 27,5 metri – exact cât are și biserica din localitate, greutatea de 2,6 tone și a fost realizată în 1.204 zile de la inițierea proiectului.

Foto credit: Ioan Adrian Gica

