Catedrala Arhiepiscopală din Londra va găzdui o conferință dedicată creației marilor artiști români

Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra va găzdui sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 18:00, Conferința „Patrimoniu în dialog: Eminescu, Enescu, Grigorescu, Brâncuși”, un eveniment dedicat valorilor fundamentale ale culturii și spiritualității românești.

În spațiul sacru al catedralei, credincioșii și iubitorii de cultură vor avea prilejul de a medita asupra moștenirii lăsate de patru mari stâlpi ai identității noastre naționale: poetul Mihai Eminescu, compozitorul George Enescu, pictorul Nicolae Grigorescu și sculptorul Constantin Brâncuși.

Conferința va reuni profesori și cercetători de prestigiu din România:

(Universitatea Națională de Arte București), cu prelegerea „Nicolae Grigorescu – Artist european, precursor al picturii moderne în România”; Univ. Dr. Viorel Vizureanu (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), care va vorbi despre „Brâncuși și opera de artă ca ființă vie în mișcarea luminii”.

Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Conferința se dorește a fi o punte între tradiția spirituală a Bisericii și bogăția patrimoniului cultural românesc, aducând laolaltă credința, arta și gândirea academică.

Prin evocarea unor figuri emblematice ca Eminescu, Enescu, Grigorescu și Brâncuși, evenimentul își propune să fie o chemare la redescoperirea rădăcinilor identitare, într-un cadru de comuniune și rugăciune.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord