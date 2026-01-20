După nouă ani de eforturi, românii din Carolina de Sud au participat la sfințirea bisericii lor

După nouă ani de eforturi susținute, românii din Carolina de Sud au participat duminică la sfințirea Bisericii „Sfântul Grigorie Teologul” din Easely, unica parohie românească din acest stat american.

Slujba de sfințire a fost săvârșită de Mitropolitul Nicolae al celor două Americi, alături de Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujirii, a fost hirotesit citeț Athanasios McClain.

În semn de apreciere pentru jertfa și dăruirea comunității, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a oferit parohiei o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos, iar părintelui paroh Bogdan Cojoleancă i-a conferit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, pentru activitatea misionar-pastorală desfășurată în rândul românilor din zonă.

La îndemnul Mitropolitului Nicolae, credincioșii prezenți s-au închinat în Sfântul Altar, sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, primind în dar iconițe cu Sfântul Grigorie Teologul.

Relația vie cu Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării celor zece leproși, subliniind importanța recunoștinței și a relației vii cu Dumnezeu și cu aproapele.

„Omule bun, nu-ți uita prietenii, nici la bine, nici la rău. Prin cei din jurul tău te apropii de Dumnezeu, iar dacă îi disprețuiești sau îi uiți, te separi de El”, a îndemnat episcopul vicar.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Nicolae a evidențiat semnificația sfințirii unei biserici, arătând că această rânduială este „o chemare la un pelerinaj duhovnicesc, de afară din lume, în biserică”, care culminează cu întâlnirea euharistică cu Hristos și anticipează intrarea credincioșilor în Împărăția cerurilor.

Scurt istoric

Misiunea Ortodoxă Română „Sfântul Grigorie Teologul” din zona Greenville, Carolina de Sud, a fost înființată la 26 august 2017 pentru românii ortodocși din regiune.

Comunitatea s-a mutat în actualul spațiu liturgic din Easley în decembrie 2020, iar din octombrie 2023 viața pastorală este coordonată de părintele Bogdan Cojoleancă, fost director al Seminarului teologic din Suceava.

În vara anul 2024, au început lucrările de reabilitare, consolidare și înfrumusețare din interiorul bisericii.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi