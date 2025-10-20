Caravană medicală în localitatea Valea Ursului din Neamț: Peste 200 de persoane au beneficiat de consultații

Caravana medicală „Pe urmele sfinților tămăduitori” a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a desfășurat o acțiune socială sâmbătă și duminică, de care au beneficiat peste 200 de persoane din localitatea Valea Ursului, județul Neamț.

Echipa medicală, formată din 30 de voluntari – medici primari, specialiști, rezidenți și studenți ai Universității de Medicină din București, coordonată de tânărul Alexandru Urucu – a acoperit specializări precum medicină pediatrică, boli interne, ecografie, cardiologie și analize de laborator.

Activitatea a cuprins, pe lângă consultații medicale, și premierea voluntarilor implicați în proiectul social al eparhiei.

Voluntarii caravanei au participat la un pelerinaj la Mănăstirea Giurgeni, unde s-au închinat la moaștele Sfântului Nicolae și la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni a mănăstirii.

Proiectul „Caravana medicală – Pe urmele sfinților tămăduitori” are ca scop răspunsul la nevoile medicale ale credincioșilor, punând un accent deosebit pe identificarea și diagnosticarea afecțiunilor. Ediția din acest an a acordat o atenție specială copiilor și tinerilor, promovând prevenția și educația pentru sănătate în comunitățile rurale.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului