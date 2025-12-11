Caravana Dar de Crăciun 2025: PS Ignatie a dus daruri familiilor numeroase și vârstnicilor din eparhie

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vizitat marți șase sate din eparhie, împărțind daruri familiilor numeroase și vârstnicilor singuri, majoritatea imobilizați la pat.

Au fost distribuite aproximativ 200 de pachete cu daruri consistente de Crăciun: geci și ghete de iarnă, alimente, jucării, dulciuri, ajutoare în bani, lemne de foc – toate însoțite de sunet de colinde și bucuria de a simți sprijin oferit cu iubire.

Ierarhul a fost însoțit de părintele consilier Vladimir Beregoi și de alți părinți de la Centrul Eparhial din Huși, precum și de angajații asociației eparhiale Filantropia Ortodoxă Huși.

PS Ignatie a mers marți, 8 decembrie 2025, prin câteva sate din eparhie, unde a distribuit darurile pregătite de Moș Crăciun pentru copiii din familii numeroase și vârstnicii vulnerabili social. Foto credit: Episcopia Hușilor

Distribuirea cadourilor pregătite de asociația eparhială continuă în această perioadă în eparhie. Familiile beneficiare, atent selectate de preoții parohi, provin din comunitățile cele mai modeste, unde nevoile de zi cu zi apasă pe umerii împovărați ai oamenilor.

Crăciun la Catedrală, cu 1.200 de copii din eparhie

Proiectul social-filantropic „Dar de Crăciun” al eparhiei reunește două componente care au devenit tradiție.

Prima componentă este Caravana „Dar de Crăciun”, care colindă satele județului Vaslui și merge cu daruri direct la familiile numeroase, la copiii lăsați singuri și la vârstnicii împovărați de bătrânețe.

Proiectul-social filantropic „Dar de Crăciun” va ajunge la 1.200 de copii din eparhie, care, în cadrul unui eveniment organizat de Crăciun la Catedrala Episcopală din Huși, vor primi darurile despre care i-au scris Moșului. Foto credit: Episcopia Hușilor

A doua componentă este proiectul „Scrisoare către Moș Crăciun”, destinat copiilor din Centrele de zi ale Asociației Filantropia Ortodoxă Huși și celor din familiile greu încercate din cele trei protopopiate ale episcopiei.

1.200 de copii vor primi, în seara zilei de 18 decembrie 2025, în Curtea Catedralei Episcopale din Huși, răspuns la scrisorile transmise – adică darurile despre care i-au scris lui Moș Crăciun că și le doresc. Cu acest prilej, ce mici vor participa la programul special pregătit pentru ei în curtea Catedralei Episcopale.

Foto credit: Episcopia Hușilor

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