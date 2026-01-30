O capodoperă a vitraliului românesc a fost omagiată printr-o nouă emisiune filatelică

Romfilatelia și Poșta Română au introdus miercuri în circulație o nouă emisiune filatelică dedicată artei, intitulată „Anotimpurile în lumina vitraliilor. Sever Frențiu”.

Timbrele prezintă creații artistice dintr-o valoroasă colecție de vitralii aflate în patrimoniul Palatului Administrativ din Arad.

Emisiunea filatelică redă, pe timbrele cu valorile nominale de 3 lei și 5 lei, cele patru anotimpuri reprezentate prin figuri feminine, iar pe timbrul de 8 lei este ilustrat Cronos, zeul timpului, în chipul artistului.

Timbrele cu valoarea nominală de 25 lei înfățișează lunile ianuarie și februarie asociate simbolic cu momentul lansării lor.

Vitraliile lui Sever Frențiu continuă să impresioneze, fiind considerate unice în România. Au fost realizate din sticlă adusă din Murano, Italia, și montate într-un atelier din Timișoara.

