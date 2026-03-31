Capela unui centru pentru vârstnici din Snagov a fost sfințită: Loc pentru cei care au nevoie de mângâiere

Capela „ Sf. Nicolae și Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea” a Centrului de îngrijiri pentru vârstnici „Perla Senior” din Snagov a fost sfințită marți. Lăcașul de cult a fost descris de părintele Marian Ruse-Popescu, preotul de caritate al centrului, ca un „loc pentru cei care au nevoie de mângâiere”.

Slujba de sfințire a fost oficiată de pr. Dumitru Ștefănescu, consilier administrativ bisericesc din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu pr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din eparhie, pr. Cristian Mihai Burcea, protopopul de Ilfov Nord, precum și alți preoți de caritate.

După sfințire a fost oficiată slujba Sfântului Maslu la care au participat beneficiarii și angajații centrului.

Un spațiu dedicat rugăciunii

Părintele consilier Dumitru Ștefănescu a evidențiat în predică importanța unui spațiu dedicat rugăciunii: „Ne gândim ce lucru mare este înaintea lui Dumnezeu să poți construi și amenaja și să poți dedica un spațiu din existența ta astfel încât să te poți ruga acolo”.

„Orice lăcaș de cult, fie că este o biserică de zid, capelă sau paraclis, este impregnat de prezența Sfântului Duh”.

Referindu-se la misiunea centrului de îngrijire, părintele a arătat că „în Sfânta Scriptură găsim o mulțime de îndemnuri cu privire la îngrijirea persoanelor vârstnice, la cinstea de care trebuie ele să se bucure și mai ales îndemnuri ca noi să ne străduim să le urmăm viața și credința”.

„Orice muncă de felul acesta se întemeiază pe filantropia creștină și presupune iubirea autentică. Aceasta se arată și prin jertfa pe care noi o facem”.

Datorie și responsabilitate

La final, părintele Marian Ruse-Popescu a primit distincția de iconom stavrofor. Preotul și-a exprimat recunoștința pentru distincția primită: „Este o datorie și o responsabilitate. Am iubit slujirea și pentru mine să port această Sfântă Cruce este o apropiere de Dumnezeu și mă voi strădui să împlinesc această binecuvântare care mi-a fost oferită”.

Totodată, preotul de caritate a centrului pentru vârstnici a evidențiat importanța noului spațiu de rugăciune pentru beneficiari.

„Nu trebuie să vă duceți sau să vă doriți să plecați undeva departe pentru a vă ruga. Acum aveți acest loc în care primiți ajutor, binecuvântare și mângâiere”.

Centru rezidențial pentru seniori „Perla Senior” se află pe malul lacului Snagov. Înainte de a deveni cămin de bătrâni, clădirea a funcționat ca hotel. Mai multe imagini de la sfințire sunt disponibile în Galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu