Canonul Mare la Catedrala Patriarhală: PS Varlaam Ploieșteanul îndeamnă la curățirea sufletului prin lacrimi de pocăință

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, îndeamnă, în prima zi a Canonului Mare a Sfântului Andrei Criteanul, la curățirea sufletului prin lacrimi de pocăință.

Episcopul vicar patriarhal a săvârșit Pavecernița Mare și Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a subliniat că această perioadă a Postului Mare este un dar al milostivirii lui Dumnezeu, care îi cheamă pe credincioși la trezire duhovnicească și la întoarcere sinceră către El.

„Ne conștientizează cu privire la starea noastră duhovnicească și ne încurajează să folosim această perioadă a postului pentru ca, prin pocăință, lacrimi, smerenie și rugăciune, să ne curățim sufletele”.

Operă liturgică de mare profunzime

Vorbind despre Canonul Sfântului Andrei Criteanul, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a arătat că acesta reprezintă una dintre cele mai profunde opere ale spiritualității ortodoxe.

„Este o cântare, este o operă liturgică și poetică de o mare sensibilitate și de o mare profunzime, de aceea și este numită Canonul cel Mare de pocăință. Este mare la propriu, pentru că numără peste 240 de strofe, dar este mare mai ales pentru conținutul său, cu o teologie foarte profundă”.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a arătat că lucrarea sfântului este o adevărată școală a pocăinței, în care fiecare credincios se regăsește: „Sfântul Andrei Criteanul se identifică cu căderea întregului neam omenesc de la Adam, dar este și propria noastră pocăință. De aceea, înainte de fiecare tropar se cântă: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”.

Lacrimile de pocăință

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat puterea lacrimilor de pocăință, arătând că acestea pot vindeca sufletul atunci când izvorăsc din iubirea față de Dumnezeu.

„Dragostea pentru Dumnezeu poate spăla tina sau lepra păcatului pe care l-am săvârșit”, a spus Preasfinția Sa, amintind numeroase exemple biblice ale celor care prin pocăință, umilință și lacrimi au spălat trecutul păcătos și s-au bucurat din nou de binecuvântarea lui Dumnezeu.

Ierarhul a explicat, totodată, că Biserica numește Taina Spovedaniei al doilea botez: „Taina Pocăinței se numește al doilea botez, botezul lacrimilor, prin care, de fiecare dată când greșim, spălăm haina albă a botezului”.

„Nu orice lacrimă este primită de Dumnezeu și nu orice lacrimă are puterea de a spăla păcatele. Numai lacrimile care izvorăsc dintr-o dragoste nestăvilită față de Dumnezeu sunt sărutate de harul Duhului Sfânt”, a atras atenția Preasfinția Sa.

În încheiere, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe credincioși să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru a dobândi adevărata pocăință: „Ca să ne învrednicească Dumnezeu și pe noi să vărsăm lacrimi de pocăință autentice, ca prin aceste lacrimi și noi să fim înnoiți”.

