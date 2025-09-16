Canonizarea Sfântului Sofian, celebrată prin proclamarea locală la Mănăstirea Antim | În imagini

La Mănăstirea Antim a avut loc marți, 16 septembrie 2025, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian.

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie oficiată de către Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, împreună cu Mitropolitul Siluan de Biblos, Botris și împrejurimi (Patriarhia Antiohiei), Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, Episcopul Qais de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu