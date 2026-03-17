Cu inima deschisă pentru cei închiși: Campanie în sprijinul deținuților din Penitenciarul Iași

În perioada Postului Mare, echipa de la Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în colaborare cu Penitenciarul Iași, strânge fonduri pentru a le aduce bucurie și speranță de Paști persoanelor private de libertate.

Campania, intitulată „Cu inima deschisă pentru cei închiși”, se va concretiza printr-o vizită la penitenciar înainte de marea sărbătoare a Învierii Domnului. Organizatorii își propun să le ofere deținuților câte un pachet în valoare de 50 lei.

Astfel de daruri au fost oferite și în anii trecuți, iar impactul lor s-a văzut în emoția și bucuria celor care le-au primit. Pentru ei, un astfel de gest devine o mângâiere într-un moment dificil.

Suntem datori să le fim aproape

„Știu că poate părea șocant atunci când se vorbește despre o faptă bună făcută pentru cei aflați în temniță, iar primul gând al multora este: «Nu merită. Au greșit, să fie pedepsiți. De ce să le oferim ceva, când statul le asigură deja cele necesare?»”, explică Părintele capelan Costel Cristian Șurpănelu.

„Însă adevărul este altul. Nu le oferim pentru că ar avea de toate, ci pentru că noi nu avem de toate pentru mântuirea noastră. Datoria noastră este să fim alături de cel care greșește, să îi întindem o mână de ajutor și să ne aplecăm către el, încercând să îl ridicăm din păcat spre lumină, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos ne ridică pe fiecare din cădere.”

Gestul repetate de solidaritate

În Penitenciarul Iași se află aproximativ 670 de persoane private de libertate, iar aproape jumătate nu sunt vizitate de nimeni. Pentru mulți dintre aceștia, anii petrecuți în închisoare aduc o singurătate cumplită și dorul după familie, după libertate și după viața de dinainte.

Viața din penitenciar este luminată și de alte gesturi de solidaritate, informează fiideajutor.ro.

În mod regulat, enoriași din parohii și tineri din asociații ortodoxe vin în penitenciar pentru a petrece timp alături de cei încarcerați. Împreună desfășoară activități educative, ateliere de lucru manual sau momente de dialog și rugăciune. Aceste întâlniri le dau speranță celor din penitenciar.

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Foto credit: Fiideajutor.ro