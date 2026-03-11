Luna Femeilor: Campanie de prevenție și depistare timpurie a unei boli specific feminine

Compania MSD România, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Fundația Renașterea și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca (IOCN) și-au dat mâna în Luna Femeilor, pentru a lansa campania „Rușinea și frica nu au puteri vindecătoare. Curajul da!”.

Inițiativa își propune să încurajeze femeile să își depășească teama și prejudecățile asociate controalelor ginecologice și cancerului de col uterin și să acționeze cu curaj și responsabilitate pentru propria sănătate.

România se află printre țările europene cu cea mai mare incidență și mortalitate prin cancer de col uterin, cu peste 3.300 de cazuri noi și aproximativ 1.700 de decese anual. Cel mai mare număr de cazuri diagnosticate și de decese provocate de cancerul de col uterin se înregistrează în rândul femeilor cu vârste între 45 și 54 de ani.

Stigma asociată cancerului de col uterin reprezintă o barieră tăcută în calea eliminării acestei afecțiuni ca problemă de sănătate publică, susțin promotorii campaniei.

Datele de la Institutul Național de Sănătate Publică arată că, deși 96% dintre românce au auzit de această afecțiune, cunoștințele lor sunt adesea incomplete sau eronate.

Platformă de informare și educare

Pentru a combate lipsa de informare, promotorii campaniei au creat platforma cancercol.ro, care oferă informații medicale validate despre simptome, factori de risc, metode de prevenție și importanța depistării precoce a cancerului de col uterin.

Astfel, platforma face informația medicală mai accesibilă și încurajează publicul să adopte comportamente preventive.

Pe platformă există și un chestionar interactiv de autoevaluare a riscului de boală, dezvoltat cu contribuția științifică a Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu și a Lect. Univ. Dr. Mădălina Adina Coman de la Departamentul de Sănătate Publică al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită și tratată eficient dacă este descoperită la timp. Este momentul să înlocuim frica și rușinea cu acțiunea și curajul. Întârzierile în inițierea tratamentului cancerului de col uterin au fost asociate cu o scădere a ratei de supraviețuire”, avertizează Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic primar, ginecologie și chirurgie oncologică la IOCN.

„Alfabetizarea în sănătate nu înseamnă doar acces la informații, ci capacitatea reală a oamenilor de a le înțelege și de a le transforma în decizii care le protejează viața”, transmite și Lect. Univ. Dr. Mădălina Adina Coman.

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