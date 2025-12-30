Campania „Crăciunul la sat” a ajuns la peste 700 de copii din 10 localități prahovene

Desfășurată pe tot parcursul lunii decembrie, Campania socială „Crăciunul la sat” a ajuns la peste 700 de copii din 10 localități prahovene.

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au ajutat copiii din familiile numeroase și pe cei din medii defavorizate.

Ultima oprire din cadrul campaniei a avut loc în data de 26 decembrie în Parohia „Sfântul Apostol Andrei”, Izvoru, unde toți cei implicați au participat la Sfânta Liturghie.

„Activitatea de astăzi a început cu Sfânta Liturghie, un moment de mare însemnătate în cadrul căreia copiii s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pregătindu-și sufletele pentru bucuria acestei mari sărbători. Apoi, Moș Crăciun a oferit daruri tuturor copiilor, aducând zâmbete și emoție. Biserica a răsunat de frumoasele colinde românești, care au creat o atmosferă autentică de sărbătoare”, a declarat Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor.

La rândul său, părintele Danile Șovăială de la Parohia Izvoru, a precizat: „Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale nu sunt pentru prima dată prezenți în parohia noastră, însă și de această dată, ca și la vizitele anterioare, au adus aceeași bucurie”.

Campania „Crăciunul la sat” este una dintre activitățile social-filantropice pe care Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale le desfășoară constant.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale