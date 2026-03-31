Un bust al poetului Grigore Vieru a fost dezvelit la Craiova

Un bust al poetului Grigore Vieru a fost dezvelit vineri la Craiova, în incinta Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, informează Agerpres.

Evenimentul a coincis cu aniversarea Zilei Unirii Basarabiei cu România, marcându-se contribuția lui Grigore Vieru la conectarea celor două maluri ale Prutului.

La ceremonie a fost prezent și Călin Vieru, fiul marelui poet și cel care a donat bustul. Acesta a spus că Grigore Vieru s-a simțit mereu „acasă” la Craiova.

„La Craiova, tata se simțea mai acasă decât la Iași, mai acasă decât la București. Acum îmi dau seama de ce: aerul de aici este modelat de mâna lui Brâncuși, energia de aici este echilibrată de poezia lui Marin Sorescu, în atmosfera de aici bântuie cântul lui Tudor Gheorghe”, a spus Călin Vieru.

Omul care și-a dorit să treacă Prutul

Scriitorul Tudor Nedelcea a evocat faptul că Grigore Vieru și-a sărbătorit ziua de naștere, la împlinirea a 70 de ani de viață, la Craiova.

„S-a întâmplat la 6 aprilie 2006. A fost un spectacol internațional la Teatrul Național din Craiova, spectacol care a durat 6 ore și 40 de minute. Și lumea a stat până la final. Atunci s-a cântat în premieră Casa părintească nu se vinde, în interpretarea lui Mihai Ciobani din Chișinău”, și-a amintit Tudor Nedelcea.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a menționat că ridicarea bustului lui Grigore Vieru este un semn al recunoașterii faptului că poetul a fost un patriot român.

„În august 1989, pentru prima dată s-au auzit la Chișinău cuvinte ca unirea cu România sau noi suntem români, în fața a mii de oameni strânși la Marea Adunare Populară, ceea ce demonstrează curajul său și dragostea față de Patria Mamă. Adesea sunt amintite și vorbele sale: Unii și-au dorit să meargă în cosmos, eu mi-am dorit să trec Prutul. Iată că acum un pod peste Prut îi poartă numele, iar în Craiova are, începând de azi, și un bust”, a spus edilul Craiovei.

Foto credit: Lia Olguța Vasilescu / Facebook

