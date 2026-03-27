O bunică rezidentă la Centrul Mănăstirii Văratec a împlinit vârsta de 107 ani

Bunica Maria Alincăi îngrijită la Centrul „Cuvioasa Nazaria” al Mănăstirii Văratec a aniversat recent împlinirea vârstei de 107 ani.

Ziua a debutat sub semnul recunoștinței, prin săvârșirea unei slujbe de mulțumire adusă Bunului Dumnezeu pentru darul longevității.

În semn de prețuire, maica stareță, Iosifina Giosanu, i-a oferit vârstnicei o icoană cu reprezentarea Sfintelor Nazaria, Olimpiada și Elisabeta.

La evenimentul aniversar au participat primarul comunei Agapia, Neculai Năstasa, însoțit de reprezentanți ai primăriei, care i-a oferit o diplomă, o plachetă omagială, flori și un tort festiv.

De asemenea, bunica s-a bucurat și de prezența primarul comunei Bălțătești, Răducu Radu Ioan, venit să își cinstească fosta consăteancă, alături de ceilalți invitați care au oferit flori și daruri.

De la aniversarea bunicii nu au lipsit membrii familie: fiice, nepoți și strănepoți s-au adunat în jurul ei cu această ocazie.

Centrul rezidențial „Cuvioasă Nazaria” de la Mănăstirea Văratec a fost înființat în anul 2018.

Foto credit: Doxologia