La București a fost sfințită o capelă dedicată Martirilor și Mărturisitorilor din temnițele comuniste

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat duminică slujba de resfințire a Bisericii „Sfântul Ambrozie” din Parohia Apărătorii Patriei II, București. Cu acest prilej, a fost sfințită și capela închinată „Martirilor și Mărturisitorilor din temnițele comuniste”, construită în apropierea sfântului lăcaș.

După citirea pasajului evanghelic, Preasfințitul Părinte Veniamin a vorbit despre buna ținută în societate a oamenilor și chemarea creștinilor la iubire și generozitate:

„Aceia care ne urăsc și ne fac rău, de fapt, ne vor binele. De ce? Pentru că ei ne fac să fim foarte atenți, să nu greșim cu absolut nimic. Omul, când este singur sau înconjurat de prieteni, uită să se comporte cuviincios, să facă lucrurile ca și când ar fi în fața lui Dumnezeu”.

„Din acest motiv, nu trebuie să îi urâm pe cei care ne urăsc, din contră, având exemplul apostolilor, să le arătăm dragoste, să le arătăm dragostea și puterea lui Dumnezeu prin iubirea faptelor concrete de generozitate”, a adăugat ierarhul.

Ierarhul a rostit, la final, un cuvânt de felicitare, în urma lucrărilor finalizate în parohia bucureșteană:

„Ne bucurăm să fim prezenți în această zi în Parohia Apărătorii Patriei II, una dintre bisericile construite cu multă jertfă după Al Doilea Război Mondial, în memoria și cinstirea eroilor care s‑au jertfit pentru apărarea patriei, a credinței și libertății noastre, pentru ca noi, astăzi, să trăim în libertate”, a spus PS Veniamin.

Sărbătoarea a fost întregită de un concert de pricesne, susținut de artistul Gheorghe Turda, maestrul Alin Stoica, prim-solist al Operei Naționale, Grupul folcloric „Rădăcini” dirijat de prof. Ramona Urjan și Corala „Ambroziana”.

Tot în cadrul evenimentului, a fost lansată monografia Parohiei Apărătorii Patriei II „Sfântul Ambrozie”, intitulată „Familia Ambroziană”, redactată de părintele paroh Mircea Alexă Uță.

Au fost prezenți și Mons. Luca Caveada, reprezentant al Nunțiului Apostolic în România, și Mons. Giovanni Brusegan, rector al Capelei Universității de Științe din Padova, Italia.

Foto credit: Ziarul Lumina/ Mihnea Păduraru