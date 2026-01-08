Boboteaza în America: Mitropolitul Nicolae a sfințit apele în Los Angeles, California

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, a săvârșit, cu ocazia sărbătorii Botezului Domnului, Sfânta Liturghie urmată de slujba Sfințirii Aghesmei Mari, în biserica „Sfânta Treime” din Los Angeles, statul California, Statele Unite ale Americii.

La momentul rânduit, IPS Nicolae l-a hirotesit citeț pe teologul Roman Richardson, iar la finalul Sfintei Liturghii a rostit un cuvânt despre semnificația Aghesmei Mari, subliniind lucrarea ei sfințitoare și vindecătoare în viața fiecăruia dintre noi.

A urmat slujba Sfințirii Mari a apei, continuată de binecuvântarea celor prezenți.

Cu această ocazie, credincioșii care s-au închinat la icoana praznicului Botezului Domnului au primit, din partea Mitropolitului, iconițe ale Sfinților Isihaști – Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Paisie de la Neamț – tipărite cu ocazia Anului comemorativ al Sfinților Isihaști.

Programul pastoral s-a încheiat cu o agapă frățească, la care au participat slujitorii bisericii și membrii Consiliului Parohial, prilej de dialog despre viața și viitorul parohiei, aflată la începutul celui de-al cincilea an de slujire sub jurisdicția Mitropoliei celor două Americi.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi

