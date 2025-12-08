BNR a lansat o monedă dedicată dirijorului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal

Banca Națională a României a pus în circulație, luni, o monedă dedicată fondatorului și dirijorului Corului Madrigal, Marin Constantin, la 100 de ani de la nașterea sa.

Aversul monedei prezintă o scenă cu dirijorul Marin Constantin în timpul unui spectacol al Corului Madrigal. Pe revers este înfățișat portretul regretatului dirijor, împreună cu inscripția „Centenar Marin Constantin”.

Moneda are valoarea nominală de 1 leu. Este confecționată din tombac cuprat, are un diametru de 37 mm și o greutate de 23,5 g.

Tirajul maxim este de 5.000 de piese. Prețul de vânzare pentru o monedă este de 240 de lei (fără TVA) și include pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Moneda a fost lansată în circuitul numismatic prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

Compozitorul şi dirijorul Marin Constantin s-a născut în data de 27 februarie 1925, la Urleta, județul Prahova. A fondat Corul de cameră „Madrigal” în data de 11 aprilie 1963.

Sursa foto: Banca Națională a României