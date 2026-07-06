Două biserici monument istoric, între care cea a Mănăstirii Comana, vor fi restaurate cu fonduri europene

Centrul Social Pastoral „Sf. M. Mucenic Gheorghe” al Episcopiei Giurgiului a găzduit săptămâna trecută semnarea contractelor pentru proiectul care vizează Consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Bisericii „Sf. Nicolae” din ansamblul Mănăstirii Comana și a Bisericii „Sf. Treime” din Popești-Mihăilești, județul Giurgiu.

La eveniment au participat: Arhim. Teodor Șerban, vicar eparhial; Arhim. Mihail Muscariu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Giurgiului; Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia; Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu; Alexandru-Ioan Andrei, deputat; Adrian-Gabriel Gâjâilă, primarul orașului Mihăilești; Aurel-Florian Enache, primarul comunei Comana; Pr. Mihăiță Constantin, parohul bisericii „Sf. Treime” din Popești-Mihăilești.

Dezvoltare culturală prin restaurarea monumentelor

„Ceea ce se întâmplă pe programul 2021-2027 este fără precedent. Practic venim, în regiunea noastră, numai pentru așezăminte și monumente ale Bisericii Ortodoxe Române, cu 145 de milioane de euro”, a spus Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Muntenia.

„Dacă veți consulta la nivelul celorlalte șapte regiuni de dezvoltare din țară, nu veți găsi această sumă – și o spunem cu bucurie că am putut să facem acest lucru, fiindcă traversăm o perioadă în care copiii găsesc din ce în ce mai puțin în cărțile de istorie de cine suntem și încotro mergem. Și atunci astfel de monumente, astfel de nestemate sunt lecții de istorie și de credință.”

Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, a spus că Mănăstirea Comana a fost deschizătoare de drum în proiecte care valorifică turistic regiunea și l-a felicitat pe Arhim. Mihail Muscariu, starețul sfântului așezământ, „pentru modul cum a reușit să pună Comana pe harta județeană și națională și prin aportul pe care l-a avut mănăstirea și tot ce a dezvoltat în această perioadă”.

Despre proiect și monumentele vizate

Data de începere a proiectului de renovare a Bisericii „Sf. Nicolae” a Mănăstirii Comana din județul Giurgiu este iunie 2026, iar data finalizării este iunie 2029. Valoarea totală a proiectului este de peste 6,7 milioane euro, din care finanțarea nerambursabilă este de 6,3 milioane euro – aproape un milion fiind de la bugetul național, iar 5,4 milioane de euro din fonduri europene.

Biserica „Sf. Nicolae”, parte a ansamblului Mănăstirii Comana, este monument istoric de categorie A (interes național) inclus în patrimoniul cultural. Ctitoria inițială aparține lui Vlad Țepeș (1461), iar biserica a fost refăcută din piatră de Radu Șerban în 1588. A servit drept necropolă și loc de odihnă pentru mai mulți domnitori și boieri ai Țării Românești.

Perioada de desfășurare a proiectului este aceeași și pentru renovarea Bisericii „Sf. Treime” a Parohiei Popești din Mihăilești, județul Giurgiu.

Valoarea totală a proiectului este de peste 7 milioane de euro, din care suma eligibilă nerambursabilă este de peste 6,7 milioane euro, din care peste 1 milion de euro de la bugetul de stat, iar restul din fonduri europene nerambursabile.

Biserica „Sf. Treime” din satul Popești (oraș Mihăilești) este un monument de patrimoniu situat în situl arheologic al cetății dacice Argedava.

Construită în 1688–1689 de marele vistiernic Cristea Lopescu, include picturi de Sf. Cuv. Pafnutie (Pârvu Mutu Zugravul), inclusiv un tablou votiv al Sf. Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu.

Foto credit: Youtbe / Cult Cultura (deschidere articol)