Biserica spitalului raional Leova și-a sărbătorit hramul: PS Veniamin a adus în pelerinaj moaștele Sf. Nectarie

Biserica spitalului raional Liova, Republica Moldova, și-a serbat hramul duminică. Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a adus în pelerinaj un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie.

În cuvântul rostit credincioșilor, Episcopul Basarabiei de Sud s-a referit atât la Sfântul Nectarie, serbat în data de 9 noiembrie, cât și la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, sărbătorit duminică după calendarul nerevizuit.

„Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou și Sf. Ier. Nectarie s-au remarcat prin credința dreaptă, smerenie, post și rugăciune, aflând mult har de la Dumnezeu și puterea de a vindeca bolile și suferințele oamenilor. Sfinții sunt cei care au luat jugul și Crucea Domnului Hristos, purtându-le cu demnitate și încredințându-se întru totul lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să își dedice viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui, asemenea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou și Sf. Ier. Nectarie.

În contextul prăznuirii celor doi sfinți, Preasfinția Sa a amintit despre canonizarea recentă a 16 femei cu viață sfântă, evidențiind viața și faptele „Mamei Blondina”, născută în Basarabia, arătând lucrarea minunată a lui Dumnezeu și a sfinților în diferite împrejurări din viețile oamenilor.

Recunoștință

Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, distincția onorifică „Crucea Centenarului” preotului paroh Rostislav Țicău și preotului Ioan Goreanu, de la parohia Filipeni, în semn de apreciere și binecuvântare pentru activitatea rodnică în viața și misiunea Bisericii.

Pentru susținerea lucrării misionare din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, ierarhul a acordat Diploma Omagială lui Nicolae Popa, președintele raionului Leova, lui Ebrașu Costin și lui Ilaș Petru-Daniel, din cadrul Poliției de Frontieră.

