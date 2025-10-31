Biserica și centrul parohial din Alcázar de San Juan, tot mai aproape de finalizare

Lucrările de construcție la Biserica și Centrul parohial „Sfântul Mucenic Mina” din Alcázar de San Juan, Spania, se apropie de final.

Proiectul, derulat în perioada 15 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și are o valoare totală de 800.000 lei.

Inițiativa urmărește finalizarea lucrărilor de construcție la biserică și la centrul parohial, ca răspuns la nevoile spirituale și comunitare ale românilor ortodocși din Alcázar de San Juan și localitățile învecinate.

Lucrările au vizat zidăria, finisajele interioare și exterioare, montarea instalațiilor și amenajarea spațiilor care vor deservi activitățile liturgice, sociale și educaționale ale parohiei.

Noul ansamblu parohial va deveni un loc de întâlnire și comuniune pentru comunitatea românească, oferind spații moderne destinate atât rugăciunii, cât și activităților culturale și filantropice.

Foto credit: Facebook / Parohia Sfântul Mucenic Mina din Alcázar de San Juan