Biserica „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc sărbătorește 150 de ani de existență

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” – Foișorul de Foc va sărbători duminică 150 de ani de existență, printr-o slujbă de sfințire, la care credincioșii vor avea ocazia să treacă prin Sfântul Altar.

Cu ocazia evenimentului duhovnicesc de duminică, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” – Foișorul de Foc va finaliza proiectul catehetic „Călătorie în tezaurul familiei creștine alături de Sfintele Femei Mironosițe”.

Proiectul a fost conceput pe baza a trei piloni: cultural, duhovnicesc-artistic și filantropic.

Pilonul cultural a fost reprezentat de marcarea a zece ani de existență a spectacolului documentar „Brâncovenii”, printr-o reprezentație de gală pe scena Teatrului Național București la care a contribuit și trupa de teatru parohial „Ateneul Sf. Pantelimon” și, ulterior, vernisarea în cinstea acestui eveniment a expoziției de patrimoniu „Pisania de la 1790”.

În plan duhovnicesc-artistic, a ieșit în evidență interpretarea Andante-ului din Sonata KV 310 de Mozart de către Theodor Ioan Teleanu, la Așezământul „Sf. Nectarie”.

În ceea ce privește segmentul filantropic, prin implicarea obștii de la Mănăstirea Pasărea, au fost pregătite pachete cu „pânză sfințită” pentru pelerini și pacienții de la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Proiectul nostru a demonstrat că Biserica este un organism viu. De la emoția teatrului pe scena națională, la sunetul pianului într-un centru de paliație și până la munca tăcută a copiilor care pregătesc darurile sfințite, am parcurs împreună o cale către veșnicie, pregătind casa Sfântului Pantelimon pentru următoarea sută de ani”, precizează organizatorii.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

