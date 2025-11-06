Biserica Româno-Americană „Sfânta Treime” din Los Angeles a aniversat 85 de ani de existență

Comunitatea ortodoxă română din Los Angeles a sărbătorit, duminică, împlinirea a 85 de ani de la întemeierea Bisericii Româno-Americane „Sfânta Treime”, una dintre cele mai vechi parohii românești din Statele Unite.

La jubileu au participat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și Consulul General al României la Los Angeles, Lucia Sava.

Sărbătoarea aniversară a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Mitropolitul celor două Americi înconjurat de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, Mitropolitul Nicolae a adresat credincioșilor un cuvânt de binecuvântare și de recunoștință pentru continuitatea spirituală și culturală a comunității românești de pe Coasta de Vest a SUA.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a binecuvântat placa comemorativă a jubileului și a oferit bisericii o icoană a Sfintei Treimi, ca semn al comuniunii și al identității de credință.

În semn de apreciere pentru peste patru decenii de slujire pastorală, părintele paroh Constantin Alecse a fost distins cu Ordinul „Sfinților Împărați Constantin și Elena”.

Moment festiv

Sărbătoarea a continuat în sala festivă a parohiei, unde a fost organizat Banchetul Aniversar. Programul cultural a inclus momente artistice și tradiționale, un spectacol de folclor românesc și o proiecție multimedia evocând „epoca de aur a comunității” din anii 1980–1990.

Cu acest prilej a fost lansată broșura aniversară, o lucrare de 40 de pagini care prezintă cronologic istoria bisericii, viața liturgică, activitățile culturale și filantropice ale comunității, precum și portrete ale preoților și membrilor fondatori.

Mitropolitul Nicolae a prezentat o sinteză a istoriei Ortodoxiei românești din America, evocând începuturile imigrației românești, provocările întâmpinate de primele comunități și misiunea actuală a Bisericii în diaspora.

Doamna Consul General a transmis un mesaj de felicitare și a subliniat rolul Bisericii în păstrarea identității românești de peste ocean.

În semn de recunoștință pentru implicare și dăruire, au fost oferite Certificate de Recunoștință membrilor consiliului parohial, colaboratorilor, cadrelor didactice ale școlii parohiale și credincioșilor care au sprijinit activitatea bisericii.

Părintele paroh, Constantin Alecse, a evidențiat rolul Mitropoliei celor două Americi în împlinirea dorinței ctitorilor și a generațiilor de slujitori care au contribuit la păstrarea unității și a credinței românești pe pământ american.

85 de ani de misiune în America

Potrivit datelor publicate în volumul aniversar, Parohia „Sfânta Treime” a fost înființată în anul 1940, fiind una dintre primele parohii românești de pe coasta Pacificului. Lăcașul a fost ridicat prin jertfa imigranților români sosiți din Transilvania, Banat și Bucovina, care au dorit un loc de rugăciune în limba maternă.

În decursul timpului, parohia a primit vizita unor personalități de marcă ale culturii, politicii și artei românești, precum Majestatea Sa Regele Mihai, președintele Emil Constantinescu, senatorul Ion Rațiu, poetul Grigore Vieru, și dirijorii Sergiu Celibidache și Marin Constantin.

