Biserica românilor din Offenbach am Main a fost sfințită: Hristos vă cheamă să fiți misionari pentru toată lumea

Biserica „Duminica Sfinților Români” din Offenbach am Main, Germania, a fost sfințită duminică. Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat în predică importanța misiunii românilor din diaspora.

Slujba sfințire a noii biserici a fost oficiată de Mitropoliții Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Iosif al Europei Occidentale și Meridionale și Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Printre participanți s-a aflat și Nicolae Barac, unul dintre ctitorii parohiei, în vârstă de 97 de ani, care a rememorat începuturile comunității și dificultățile întâmpinate de românii din Offenbach am Main în primii ani de existență ai parohiei.

Misionari pentru toată lumea

Mitropolitul Andrei a subliniat vocația misionară a românilor din diaspora, pornind de la îndemnul Mântuitorului „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni” (Matei 4, 19).

„Pe dumneavoastră, românii care activați în străinătate, Domnul Hristos vă cheamă să fiți misionari pentru toată lumea”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul slujbei de sfințire, Mitropolitul Iosif a evidențiat semnificația duhovnicească a unei biserici pentru comunitate: „Biserica este locul învierii, așa cum o vedem, și ea ne vorbește prin cuvântul Mântuitorului Hristos”.

Recunoașterea meritelor

De asemenea, Mitropolitul Serafim a apreciat activitatea desfășurată de comunitatea românească din Offenbach, care împlinește anul acesta 51 de ani de existență.

Cu acest prilej, la propunerea Mitropolitului Serafim, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat părintelui paroh Ștefan Anghel Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru clerici, în semn de apreciere pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară desfășurată în slujba comunității. Preotul a mulțumit lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui proiect și tuturor celor care au contribuit la edificarea bisericii.

După Sfânta Liturghie, copiii și tinerii din grupurile parohiale „Busuiocul” și „Școala Românească” au susținut un program cultural-artistic, alături de interpreta Oana Lianu, care a oferit un recital la nai.

Scurt istoric

Parohia din Offenbach am Main a fost înființată în anul 1975, la inițiativa unui grup emigranți români din această zonă, care au solicitat Patriarhiei Române să accepte numirea ca preot a tânărului teolog Tudor Alexandru, doctorand în teologie la Heidelberg în acea vreme.

Din anul 1995, parohul comunității este preotul Ștefan Anghel, care este și protopopul Germaniei de Centru-Vest și Luxemburg, avându-l alături pe preotul coslujitor Ioan-Sandu Cristea.

Comunitatea parohială a achiziționat în anul 2002 un teren pe care se afla o hală industrială, aceasta fiind transformată în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, care urmează să fie sfințită în viitorul apropiat.

De asemenea, în anul 2014 a fost achiziționată o altă hală industrială, pe structura căreia a fost edificată cea de-a doua biserică, pusă sub ocrotirea tuturor sfinților români. Între anii 2022–2026, aceasta a fost pictată și dotată cu cele necesare cultului ortodox, cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Foto credit: Parohia Ortodoxă Română Offenbach pe Main