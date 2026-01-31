Biserica Palatului Cotroceni și-a deschis pagina oficială de Facebook

Biserica Palatului Cotroceni anunță lansarea paginii oficiale de Facebook, un nou canal de comunicare destinat informării credincioșilor cu privire la programul liturgic, precum și la activitățile cultural-misionare desfășurate pe parcursul anului.

Cu acest prilej, părintele Alexandru Bodoros, slujitor al bisericii, a declarat pentru Basilica.ro următoarele:

„Ne propunem să facem cunoscut în primul rând programul liturgic și disponibilitatea bisericii noastre de a-i primi pe toți cei care caută un loc liniștit de rugăciune, în care să se întâlnească cu Hristos”.

„Vom mediatiza toate activitățile cultural-misionare pe care biserica noastră le are în agenda de activități a anului curent. Vă așteptăm în mica și frumoasa noastră comunitate, alături de Hristos și sfinții Săi!”, a transmis părintele.

Biserica Palatului Cotroceni a făcut parte din fosta Mănăstire Cotroceni, ctitorie a domnitorului Șerban Cantacuzino. În anul 1984 a fost demolată de regimul comunist și a fost reconstruită după Revoluție, fiind sfințită în anul 2009, de sărbătoarea Sfinților Serghie și Vah, ocrotitorii lăcașului de cult.

Accesul credincioșilor la Biserica Palatului Cotroceni se face în timpul programului liturgic, prin poarta Administrației Prezidențiale, fiind necesar un act de identitate la intrare.

În afara programului liturgic, lăcașul de cult poate fi vizitat în cadrul turului Muzeul Național Cotroceni, precum și în timpul programului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni”, organizat în fiecare weekend.

Pagina de Facebook a Bisericii Palatului Cotroceni a fost realizată cu aprobarea Administrației Prezidențiale.

