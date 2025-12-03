Biserica de lemn a Mănăstirii Pârvești a fost restaurată

Procesul de restaurare a biserici de lemn de la Mănăstirea Pârvești, din județul Vaslui, a ajuns la final. Recepția lucrării a avut loc la finalul săptămânii trecute.

Proiectul a fost finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a vizat restaurarea lăcașului de cult și a turnului clopotniță.

Delegatul Preasfințitului Părinte Ignatie la recepția lucrărilor a fost părintele consilier eparhial Ciprian Aurelian Tacu.

„Fără o intervenție de restaurare totală, acest monument arhitectural de categoria A, de interes național, riscă să se năruiască, văduvind astfel patrimoniul de artă eclesiastică, relevant nu numai pentru județul Vaslui, ci și pentru întreaga țară”, subliniază Episcopia Hușilor.

Biserica Mănăstirii Pârvești

Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată între anii 1816-1820 pe locul unui lăcaș mai vechi, din 1666. Realizată integral din lemn, ea este unică prin sistemul de boltire, tehnica construcției și armonia volumelor.

A fost construită din bârne de stejar pe temelie de piatră de râu și talpă de lemn. Acoperișul este învelit cu șindrilă.

Turnul clopotniță datează tot din 1820, fiind situat în partea de vest a incintei, construit integral din bârne de stejar, pe soclu de piatră.

Încă din anul 2018 au fost demarate procedurile pentru întocmirea documentației tehnice, în vederea primirii tuturor avizelor necesare restaurării, iar din anul 2021 întreaga catapeteasmă, deosebit de valoroasă, a intrat în procesul de restaurare, realizat de o echipă autorizată de restauratori, specializați în monumente istorice.

Foto credit: Episcopia Hușilor