Biserică închinată Sfântului Arsenie de la Prislop sfințită la Giurgiu

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit duminică slujba de sfințire a noii biserici cu hramurile „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” și „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din municipiul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Ambrozie a adresat un cuvânt de mulțumire și binecuvântare celor care au sprijinit ridicarea bisericii. Ierarhul a subliniat importanța credinței și a jertfei celor care au contribuit la zidirea acestui sfânt lăcaș:

„Se cade, înainte de toate, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile Sale cerești, pentru eforturile pe care ați putut să le faceți datorită credinței și jertfelniciei dumneavoastră, în a ridica această minunată biserică”.

PS Ambrozie a vorbit și despre greutățile și emoțiile care însoțesc o astfel de lucrare, subliniind jertfa depusă de familia părintelui paroh și de comunitatea credincioșilor:

„Cunosc zbaterile părintelui, ale doamnei preotese, cunosc emoțiile și jertfa prin care au trecut pentru binele credincioșilor și pentru mântuirea neamului lor. Cu atât mai mare este bucuria când o astfel de biserică se ridică lui Dumnezeu Celui Viu”.

În cadrul slujbei, au fost așezate spre închinare Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Letca Nouă și o raclă cu sfinte moaște.

Foto credit: Episcopia Giurgiului