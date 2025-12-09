Biserica domnitorilor Moldovei și-a sărbătorit ocrotitorul

Biserica „Sfântul Nicolae – Domnesc” din Iași și-a sărbătorit hramul, sâmbătă. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În continuarea momentului liturgic, Arhimandritul Elisei Nedescu, starețul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, a subliniat atașamentul pe care românii îl au față de Sfântul Ierarh Nicolae.

„Foarte mulți credincioși, și în trecut, și în prezent, și cu siguranță și în viitor, se vor ruga Sfântului Ierarh Nicolae”, a spus părintele arhimandrit.

„Biserica lui Hristos ne pune înainte cinstirea sfinților pentru că ei sunt modele și pilde de urmat pentru viața noastră duhovnicească”.

Sfântul Nicolae, mijlocitor și rugător pentru oameni

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a adresat, la finalul slujbei, un cuvânt de binecuvântare prin care a amintit de sprijinul Sfântului Nicolae pentru oameni.

„Sfântul Nicolae, și în zilele noastre, ca și în istorie, lucrează ca un biruitor, ca cel ce ajută credincioșilor care caută adevărul și dragostea”, a spus Preasfinția Sa.

„Sărbătoarea de astăzi, prin pilda vieții Sfântului Nicolae, ne îndeamnă și pe noi să fim biruitori și să îl chemăm să biruiască împreună cu noi lupta noastră”.

Biserica „Sfântul Nicolae – Domnesc” a fost ctitorită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Lăcașul de cult a fost locul unde au fost unși domnii Moldovei, de la Despot Vodă până la Grigore Alexandru Ghica.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru