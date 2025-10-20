Biserica din Gulioaia a fost sfințită de IPS Teofan

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit, duminică slujba de sfințire a noii biserici din satul Gulioaia, comuna Dângeni, județul Botoșani.

În Duminica a 20-a după Rusalii, biserica din localitate, cu hramul „Duminica tuturor sfinților”, a primit binecuvântarea ierarhului și a devenit un lăcaș sfințit pentru oficierea Sfintelor Taine.

IPS Teofan l-a hirotonit diacon pe Daniel Anechitei, iar preotul paroh, Mihai Urieșu, a fost hirotesit iconom stavrofor, în semn de recunoștință pentru efortul depus la edificarea noii biserici, relatează Doxologia.

De asemenea, toți cei care au contribuit la ridicarea sfântului lăcaș au fost răsplătiți cu distincții de merit.

Foto credit: Comuna Dângeni / Facebook

