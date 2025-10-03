Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe-ți ultima zi lucrătoare din săptămână cu un minut în care afli cele mai relevante știri pe scurt din Biserică:

Patriarhul Daniel a sfințit racla pentru moaștele Sf. Dumitru Stăniloae. Urmează proclamarea locală a canonizării

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care vor fi puse moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Sâmbătă, la Mănăstirea Cernica, au loc manifestările dedicate proclamării locale a canonizării sfântului.

Citește mai mult.

Revista Theologia a Bisericii Greciei și-a aniversat centenarul printr-o conferință despre teologie și noile tehnologii

Revista Theologia a Bisericii Ortodoxe a Greciei și-a aniversat centenarul organizând, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2025, Conferința Internațională „Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”.

Citește mai mult.

Hram la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc: Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos

„Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos. Ea are har și putere primite de la Fiul ei, astfel încât toți cei ce se roagă cu credință înaintea icoanei sale primesc ajutor și binecuvântare”, a spus Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, miercuri la hramul Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc.

Citește mai mult.

Ziua Sectorului 2, sărbătorită prin rugăciune și o expoziție de artă la Mănăstirea Plumbuita din Capitală

Sectorul 2 al Capitalei și-a celebrat sărbătoarea patronală miercuri, de Acoperământul Maicii Domnului. Cu această ocazie, la Mănăstirea Plumbuita a fost prezentată o expoziție de artă, admirată de credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie.

Citește mai mult.

Români și scandinavi convertiți din cinci țări au participat la Zilele Sf. Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei

Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” și Parohia Ortodoxă Română din Vejle-Kolding, Regatul Danemarcei, au organizat, în perioada 26-28 septembrie, o serie de manifestări liturgice și caritabile dedicate Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Citește mai mult.