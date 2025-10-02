Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe ziua de joi cu cele mai importante știri recente.

Patriarhul Daniel: Teologia ortodoxă, chemată să ofere perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean

„Teologia ortodoxă este chemată să dea mărturie despre perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean, care accentuează valoarea și unicitatea persoanei umane, importanța comuniunii de iubire dintre Dumnezeu și om și sfințenia creației”, le-a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel participanților la Conferința Internațională ,,Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”, organizată, la Tesalonic.

Începutul anului universitar la Facultatea de Teologie din București: Ce le transmite PS Varlaam Ploieșteanul studenților

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat miercuri Sfânta Liturghie în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București cu ocazia debutului noului an universitar. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe studenți să asculte permanent Cuvântul lui Dumnezeu.

PS Paisie Sinaitul: Acoperământul Maicii Domnului este rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul

„Acoperământul Maicii Domnului este, de fapt, rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul”, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, miercuri, la Paraclisul Catedralei Naționale.

Expoziție și conferință dedicate muzicii bisericești la Biblioteca Sfântului Sinod

Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române a organizat luni, în cooperare cu Biblioteca Sfântului Sinod, o expoziție de partituri psaltice și o conferință dedicată muzicii bisericești în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

La 85 de ani de la martiriul protopopului Aurel Munteanu, a fost lansată o piesă de teatru radiofonic în memoria sa

Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș” a fost lansată duminică la sediul Protopopiatului Ortodox Huedin, în memoria protoiereului Aurel Munteanu, martirizat în urmă cu 85 de ani. Prima audiție integrală va avea loc duminica viitoare, de la ora 20:30, pe frecvențele Radio Renașterea.

