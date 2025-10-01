PS Paisie Sinaitul: Acoperământul Maicii Domnului este rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul

„Acoperământul Maicii Domnului este, de fapt, rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul”, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, miercuri, la Paraclisul Catedralei Naționale.

„Maica Domnului ca ocrotitoare este zugrăvită la Mănăstirea Govora, unde Preasfânta Născătoare este pictată cu largi aripi îngerești cu care protejează pe toți cei pe care îi acoperă”, a amintit în acest sens ierarhul.

Acoperământul Maicii Domnului este o relicvă cinstită de credincioși, găsită în mormântul Născătoarei de Dumnezeu alături de brâul ei.

Doar brâul s-a mai păstrat până în zilele noastre. El a stat aproape cinci secole în Biserica Vlaherne din Constantinopol, după care scrierile consemnează că i-ar fi fost răpit din mâini de un vânt puternic Împăratului Alexie I Comnenul în timpul unei campanii militare (1081-1118).

Poate că pierderea relicvei materiale a fost spre bine, pentru a determina credincioșii să se concentreze pe realitatea spirituală a protecției pe care le-o oferă Maica Domnului.

Astfel, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a povestit originea sărbătorii, pentru a evidenția faptul că ceea ce se cinstește în Biserică de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului nu este neapărat un obiect material, ci o realitate duhovnicească.

Prima minune a Acoperământului Maicii Domnului

Prima minune atribuită Acoperământului Maicii Domnului s-a petrecut în vremea Împăratului Leon cel Înțelept (886-912), când Cetatea Constantinopolului era asediată de varegi.

Poporul s-a adunat la rugăciune de toată noaptea în Biserica Vlaherne în prima zi a lunii octombrie, iar Maica Domnului a salvat cetatea, conform unei viziuni povestite de Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, respectat de oameni pentru viața lui sfântă.

Acesta „a văzut în timpul slujbei de noapte pe Născătoarea de Dumnezeu intrând în biserică, fiind însoțită de Sfinții Ioan Botezătorul și Ioan Evanghelistul, precum și de alți sfinți. Ajunsă în mijlocul bisericii, ea a îngenuncheat și a început să se roage, încât lacrimile îi scăldau fața”, a relatat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„După ce s-a ridicat de la rugăciune, și-a scos acoperământul pe care l-a ridicat deasupra capului ei, încât a acoperit pe toți cei din biserică, dar și întreaga cetate, ca și cu un acoperământ de lumină. Iminența invaziei s-a încheiat cu plecarea inexplicabilă a doua zi, a flotei care amenința cetatea.”

Protecția Maicii Domnului a transformat țara în grădină a rugăciunii

Preasfințitul Părinte Paisie a amintit că cinstirea Acoperământului Maicii Domnului este o „sărbătoare se prăznuiește cu multă evlavie în Ortodoxie”.

„La Biserica Vlaherne din Constantinopol, de câțiva ani, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu a hotărât să se săvârșească Sfânta Liturghie în limba română, pentru că Biserica Vlaherne a fost la origine a păstorilor vlahi, care mergeau în diferite părți ale Balcanilor cu turmele de oi”, a spus ierarhul.

La greci, sărbătoarea se bucură de o deosebită cinstire în Sfântul Munte Athos, „grădina Maicii Domnului”. Începând din 1952, a fost mutată în data de 28 octombrie, pentru a comemora respingerea atacului italian asupra Greciei din 1940, în al Doilea Război Mondial.

„Și în țara noastră, cinstirea Sfântului Acoperământ a cunoscut o prețuire aparte, protecția Maicii Domnului transformând acest pământ într-un binecuvântat rai duhovnicesc, într-o adevărată grădină a rugăciunii”, a amintit Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Îndemn la rugăciune

În continuare, părintele episcop vicar patriarhal a menționat mai multe mănăstiri din România puse sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului.

„Între Acatistele, paraclisele și rugăciunile adresate Maicii Domnului, un loc aparte îl ocupă Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, săvârșit în biserici sau citit cu evlavie de credincioși ori de câte ori au nevoie de ajutorul Maicii Domnului”, a amintit Preasfinția Sa.

„Să ne rugăm și noi Maicii Domnului, prin cuvinte desprinse din textul slujbelor Bisericii, spunând: Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu; Păzește-ne pe noi, sub sfânt Acoperământul tău!”, a încheiat Preasfințitul Părinte Paisiei Sinaitul.

