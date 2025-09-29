Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Să nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți, îndeamnă Patriarhul României

„Trebuie să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți”, a îndemnat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Mitropolitul Teofan a sfințit piatra de temelie pentru biserica unui centru dedicat persoanelor cu dizabilități

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit vineri piatra de temelie pentru biserica Centrului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești, județul Neamț.

Schitul din Argeș închinat Sfântului Neagoe Basarab și-a serbat hramul: Doi ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie

Schitul argeșean „Sfântul voievod Neagoe Basarab” și-a serbat vineri ocrotitorul. Cu această ocazie, slujba a fost oficiată de Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei și Episcopul Siluan al Ungariei.

Biserica dintr-o localitate prahoveană a fost sfințită: A primit hramul Sfântul Arsenie de la Prislop

Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul” din Inotești, județul Prahova, a fost sfințită duminică de Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lăcașul de cult a primit și hramul Sfântul Arsenie de la Prislop.

Episcopul Ungariei, la Mănăstirea Antim din Capitală: Sfântul Antim a fost un mare dar de la Dumnezeu pentru poporul român

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim cu ocazia hramului sfântului așezământ.

