Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Sf. Ap. Petru și Pavel, dascăli ai credinței și pocăinței: Patriarhul Daniel

Sf. Ap. Petru și Pavel „sunt pentru noi dascăli ai credinței și ai pocăinței, ai iertării, ai unității Bisericii și ai sfințeniei vieții creștine”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel luni, când biserica i-a cinstit pe cei doi sfinți. „Ei ne învață să ne rugăm neîncetat, să săvârșim fapte bune izvorâte din iubire milostivă, să păstrăm unitatea Bisericii și să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră.”

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Proclamarea locală a Sfintei Filotimia de la Râmeț: Viața poate fi dusă cu sfințenie și în familie, a spus IPS Laurențiu

Proclamarea locală a Sfintei Cuvioase Filotimia a avut loc luni, la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Cu acest prilej, Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a subliniat că exemplul sfintei arată că „viața poate fi dusă cu sfințenie și în familie, nu numai în mănăstiri”.

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Hram la Catedrala Episcopală din Huși: IPS Teofan a subliniat modelul de credință al Sf. Ap. Petru și Pavel

Catedrala Episcopală din Huși și-a sărbătorit luni hramul de Sf. Ap. Petru și Pavel. Cu acest prilej, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a evidențiat modelul de credință al celor doi mari Apostoli.

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Sprijinul pentru sinistrații din Broșteni continuă: Reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au vizitat sinistrații

Părintele Andrei Mocanu, consilier la Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Mihaela Apostol, asistent social la Centrul de Suport pentru Situații de Urgență și Criză al aceluiași sector, au vizitat, la finele săptămânii trecute, sinistrații din Broșteni pe care Arhiepiscopia i-a ajutat să-și refacă situația locativă.

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Volumul Patriarhului Daniel despre Constantin Brâncuși va fi prezentat în luna iulie la Cambridge

Volumul „Brâncuși – sculptor creștin ortodox”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi prezentat în 16 iulie, la Westminster College din Cambridge, Marea Britanie.

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