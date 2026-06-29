Hram la Catedrala Episcopală din Huși: IPS Teofan a subliniat modelul de credință al Sf. Ap. Petru și Pavel

Catedrala Episcopală din Huși și-a sărbătorit luni hramul de Sf. Ap. Petru și Pavel. Cu acest prilej, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a evidențiat modelul de credință al celor doi mari Apostoli.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Episcopul Ignatie al Hușilor, Episcopii vicari Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a arătat că scrierile Sfinților Apostoli Petru și Pavel rămân un îndreptar pentru cei care caută să Îl cunoască pe Dumnezeu.

„Vom încerca să pătrundem, prin cuvintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în taina cunoașterii adevărului, în drumul nostru pentru a afla ce se cuvine a face, a grăi și a gândi în perspectiva Împărăției cerurilor”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că întreaga învățătură a celor doi Apostoli conduce spre Hristos: „În scrierile lor, Sfinții Apostoli Petru și Pavel încearcă să ne arate taina Dumnezeului-Om Iisus Hristos și lucrarea Sa dumnezeiesc-omenească”.

Cunoașterea adevărului

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că răspunsurile autentice la frământările omului se găsesc în Sfânta Scriptură: „Cuvântul Scripturii este singurul cuvânt care nu greșește. Și de ce aceasta? Pentru că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu”.

„Scriptura se înțelege întru adevăr în Biserică, iar noi în Biserică viețuim în voia lui Dumnezeu prin dumnezeiasca Euharistie, prin rugăciunea neîncetată – adică gândul în permanență la Dumnezeu, și prin păzirea poruncilor”.

„Despre aceste trei lucruri, Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne îndreaptă în scrierile lor, pentru a ne așeza în ceea ce Sfântul Apostol Petru numește temelii puternice”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a subliniat importanța celor doi Apostoli pentru viața Bisericii: „Aplecându-ne adesea asupra scrierilor lor și asupra vieților lor minunate, să ne apropiem de cunoașterea adevărului”.

Întâlnirea cu Hristos

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au în comun transformarea profundă pe care au trăit-o după întâlnirea cu Mântuitorul.

„Poate că un punct comun între cei doi apostoli este că viețile lor s-au schimbat radical și fundamental în momentul în care și-au îndreptat privirea spre Hristos”.

Episcopul Hușilor a arătat că lepădarea lui Petru a fost urmată de o pocăință sinceră, care i-a schimbat întreaga viață: „Când Hristos S-a uitat înspre Petru s-a trezit un vuiet de pocăință în sufletul său și a început să plângă cu amar”.

Referindu-se la convertirea Sfântului Apostol Pavel, ierarhul a subliniat că întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului i-a schimbat în mod radical întreaga existență: „Dintr-un prigonitor a devenit un mare mărturisitor al lui Hristos”.

Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși a fost construită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în anul 1495. Între anii 1598-1949 a îndeplinit rolul de catedrală episcopală a Hușilor, iar după reînființarea episcopiei în 1996 și-a reluat acest rol.

Foto credit: Episcopia Hușilor