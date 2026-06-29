Sf. Ap. Petru și Pavel, dascăli ai credinței și pocăinței: Patriarhul Daniel

Sf. Ap. Petru și Pavel „sunt pentru noi dascăli ai credinței și ai pocăinței, ai iertării, ai unității Bisericii și ai sfințeniei vieții creștine”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel luni, când biserica i-a cinstit pe cei doi sfinți. „Ei ne învață să ne rugăm neîncetat, să săvârșim fapte bune izvorâte din iubire milostivă, să păstrăm unitatea Bisericii și să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră.”

Preafericirea Sa a amintit că cei doi sfinți sunt și ocrotitorii celor privați de libertate, precum și ai multor biserici și a explicat simbolistica reprezentării lor iconografice.

Cheile pe care le ține în mână Sf. Ap. Petru reprezintă pocăința și iertarea păcatelor, fără de care nu se poate intra în Împărăția Cerurilor, iar sabia cu care este uneori reprezentat în mână Sf. Ap. Pavel reprezintă „sabia cuvântului, care desparte adevărul credinței de erezie, virtutea de păcat și sfințenia de patimile egoiste”.

Gândul lui Dumnezeu depășește calculele și limitările simbolice

„Împreună au fost chemați de Hristos să slujească Lui în planul de mântuire a lumii. Aici vedem că Domnul Iisus Hristos are un mod neobișnuit de a prefera pe oameni”, a spus Patriarhul României.

„Vedem că Dumnezeu preferă într-un mod unic pe fiecare persoană. Și în același timp, preferința Sa este punerea întru lucrare a celor pe care îi preferă – nu pentru meritele lor, ci tocmai pentru că El îi preferă și îi cheamă la misiune, la slujire.”

„Aici remarcăm faptul că Sfântul Apostol Pavel este al 13-lea dintre apostoli. Iar Dumnezeu are libertatea de a depăși propriul Său plan și simbolism al numărului de 12, care simboliza cele 12 triburi sau seminții ale lui Israel. Dumnezeu are uneori o gândire meta-matematică, adică mai presus de calculele omenești și de limitările simbolice”, a remarcat Preafericirea Sa.

Ce este piatra mărturisirii

Părintele Patriarh Daniel a enumerat mai multe lucruri pe care le au în comun cei doi apostoli. Primul dintre acestea este mărturisirea dumnezeirii lui Hristos.

„Sfântul Ioan Gură de Aur arată ce înseamnă cuvintele Domnului Iisus: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea”, a precizat Preafericirea Sa. „Iisus se referă nu la persoana lui Petru, care era schimbătoare, ci la mărturisirea lui Petru privind Dumnezeirea lui Iisus Hristos.”

„Petru a văzut un Om și a mărturisit pe Dumnezeu. De aceea, Domnul Iisus Hristos îi spune: Nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri. Adică mărturisirea lui Petru nu este rezultatul inteligenței lui umane, ci este rezultatul descoperirii divine, și anume că în Iisus locuiește plinătatea Dumnezeirii, după cum a înțeles și Sfântul Apostol Pavel mai târziu, în Epistola către Coloseni.”

Ce mai au în comun Sf. Ap. Petru și Pavel

Alte lucruri pe care le au în comun cei doi sfinți sunt o puternică experiență a pocăinței și iubirea lor puternică pentru Hristos, a continuat Patriarhul României.

„Pentru că s-a considerat pe sine mai fidel lui Hristos decât ceilalți apostoli, Sfântul Petru s-a lepădat de trei ori de Hristos în fața unei slujnice, zicând că nu Îl cunoaște. Dar apoi a plâns cu amar, s-a pocăit, iar Iisus l-a iertat și l-a restabilit în slujirea de apostol și păstor. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel a regretat în toată viața sa că a fost persecutor sau prigonitor al Bisericii înainte de a deveni apostol al lui Hristos.”

Un alt lucru pe care îl împărtășesc cei doi corifei ai apostolilor este martiriul lor comun la Roma.

Ei „nu au confundat Imperiul Roman cu Împărăția Cerurilor și nici nu au adus jertfe împăratului roman, care se considera zeu. Totuși, ei au respectat autoritatea politică-administrativă și au cerut creștinilor să se roage pentru cei care conduc societatea, pentru ca acești conducători se lucreze voia lui Dumnezeu în societate”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa și-a încheiat predica urându-le „La mulți ani!” tuturor creștinilor care poartă numele de Petru, Pavel sau derivate ale acestora.

Patriarhul României a participat luni la Sf. Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu