Sprijinul pentru sinistrații din Broșteni continuă: Reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au vizitat sinistrații

Părintele Andrei Mocanu, consilier la Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Mihaela Apostol, asistent social la Centrul de Suport pentru Situații de Urgență și Criză al aceluiași sector, au vizitat, la finele săptămânii trecute, sinistrații din Broșteni pe care Arhiepiscopia i-a ajutat să-și refacă situația locativă.

Pentru aceștia, Arhiepiscopia a construit locuințe noi, a reparat case grav afectate sau a achiziționat apartamente.

Familiile i-au primit cu multă căldură și au vorbit cu emoție despre perioada dificilă prin care au trecut după inundații, mulțumind Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Părintelui Arhiepiscop Calinic și tuturor binefăcătorilor lor.

Și-au regăsit liniștea și speranța

Dincolo de locuințele ridicate sau reparate, lucrătorii la Centrul Eparhial au întâlnit oameni care și-au regăsit liniștea și speranța.

La aproape un an de la inundațiile care au lovit Bazinul Dornelor, în locul urmelor lăsate de ape astăzi se văd gospodării îngrijite, flori care împodobesc curțile, copii care se joacă în voie și familii care privesc cu încredere spre viitor.

„Este cea mai frumoasă dovadă că solidaritatea, credința și dragostea față de aproapele pot reclădi nu doar case, ci și vieți și speranțe”, transmite Mihaela Apostol.

Recunoștință și apel la continuarea sprijinului

Cu acest prilej, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților adresează mulțumiri tuturor celor care au răspuns la apelul la solidaritate și au făcut posibilă această lucrare filantropică.

„Fiecare donație, fiecare gest de sprijin și fiecare rugăciune au contribuit la redarea demnității și a speranței unor familii greu încercate. Dumnezeu să răsplătească însutit dragostea și dărnicia tuturor binefăcătorilor, care au devenit, prin fapta lor, adevărați ctitori ai acestor noi începuturi”, mai transmit reprezentanții eparhiei.

Lucrarea de sprijinire a familiilor afectate de inundațiile din Broșteni continuă. În prezent, eforturile sunt concentrate asupra finalizării locuinței destinate familiei lui Nicolae Gavril, în care își vor găsi un cămin bunicul, fiul său, nora și cei doi nepoți.

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Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați

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Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților