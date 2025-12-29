Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Hristos vine în lume ca să o sfințească și să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu

„Hristos vine în lume ca să sfințească lumea și din interiorul ei să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu pentru însăși existența universului creat și pentru propria lor existență sau viață”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel de sărbătoarea Nașterii Domnului.

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Sute de români au ales să viziteze Catedrala Națională de Crăciun: Cât va mai fi deschisă pentru vizite?

Sute de români au ales să viziteze Catedrala Națională în perioada Nașterii Domnului. Lăcașul rămâne deschis și în ianuarie.

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Sf. Arhidiacon Ștefan, sărbătorit la Catedrala Patriarhală: Mărturisirea adevărului cere curaj

Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost sărbătorit sâmbătă la Catedrala Patriarhală din Capitală. Întâiul mucenic este considerat ocrotitorul slujirii diaconilor și arhidiaconilor.

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25 de repere pentru 2025: Cele mai citite articole publicate de Agenția de știri Basilica

Anul 2025 a fost plin de evenimente memorabile pentru Biserica Ortodoxă Română. Agenția de știri Basilica a fost la datorie și a reflectat, în mii de articole, activitatea și preocupările comunității ortodoxe din țara noastră.

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Studiu: Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce

În contextul canonizării a 16 femei cu viață sfântă, Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a realizat un studiu despre Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce.

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