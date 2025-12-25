Patriarhul Daniel: Hristos vine în lume ca să o sfințească și să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu

„Hristos vine în lume ca să sfințească lumea și din interiorul ei să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu pentru însăși existența universului creat și pentru propria lor existență sau viață”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel se sărbătoarea Nașterii Domnului.

Preafericirea Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Patriarhul României a subliniat că această mulțumire pe care Hristos Domnul o aduce Tatălui pentru lumea întreagă, în numele a tot ceea ce există și pentru tot ceea ce există creat, se numește euharistie sau recunoștință.

„El a instituit taina recunoștinței sau mulțumirii ca pe noi să ne învețe să mulțumim Tatălui Ceresc pentru existența lumii, pentru viața noastră și pentru toate binefacerile cunoscute și necunoscute pe care le primim de la Dumnezeu”.

Chip al Tatălui

Preafericirea Sa a evidențiat că un al doilea motiv pentru care Dumnezeu Fiul a venit în lume este acela că, potrivit Sfintei Scripturi, Fiul lui Dumnezeu este chipul Tatălui.

„Când Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a creat pe om după chipul Său, Sfinții Părinți au interpretat că Dumnezeu a creat pe om după chipul Fiului. Fiul este chipul lui Dumnezeu, iar omul a fost creat după chipul, adică conform cu chipul lui Dumnezeu, conform cu Hristos Domnul”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

„Cel care a creat pe om, l-a creat după chipul lui Hristos, care urma să se facă om. Hristos Domnul vine în lume pentru că lumea este darul lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul și se face om pentru că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, care este Fiul”, a adăugat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Darurile magilor

Deși Domnul a venit în lume ca să o mântuiască și să o îndumnezeiască, nu a fost primit de oameni, fiind născut într-o peșteră.

„Când magi au venit să aducă daruri, l-au găsit totuși în casă, nu în peșteră. Darurile oferite de magi nu s-au oferit în peșteră, pentru că între timp o parte din populația care a venit pentru recensământ în Betleem a plecat acasă și s-a făcut loc în casa de oaspeți, în hanul sau casa unde erau găzduiți călătorii străini”, a explicat Patriarhul Daniel.

Magii i-au oferit aur pruncului, pentru că au considerat că Hristos care s-a născut în Betleem este un împărat, un împărat veșnic.

„Tămâia oferită de magi pruncului Iisus arată că El este Dumnezeu căruia i se aduce tămâie și rugăciune și în același timp El este mare preot, preotul veșnic, arhiereu veșnic”, a explicat Patriarhul României.

Smirna are o semnificație deosebită, împreună cu aloe erau folosite pentru ungerea trupurilor celor morți, ca să împiedice descompunerea trupului.

„În mod profetic, magii, prin această smirnă, arată că Hristos, care s-a născut în Betleem, va trece prin moarte. Va trece prin jertfa Crucii, dar nu rămâne în moarte, potrivit Prorocului David care a spus pe Cel cuvios al Tău nu îl vei da stricăciunii”.

Ce daruri putem aduce noi pruncului Iisus?

În partea finală a predicii, Părintele Patriarh Daniel a spus că de la magi, creștinii s-au învățat să aducă ce este mai bun și mai frumos Domnului.

„De aceea bisericile noastre sunt împodobite cu pictură frumoasă, cu veșminte frumoase aduse lui Hristos, cu icoane frumoase, cu vase sfinte frumoase. Cei mai frumos oferim lui Dumnezeu pentru că Biserica este casa tuturor creștinilor bogați, săraci, vârstnici, tineri și copii”.

Preafericitul Părinte Patriarh a îndemnat ca, asemenea magilor, să oferim și noi darurile cele mai de preț: „În loc de aur, să oferim credință dreaptă sau ortodoxă și fapte bune. Acesta este aurul cel mai de preț. Dreapta credință și faptele bune izvorâte din iubirea darnică sau milostivă. În loc de tămâie, oferim rugăciune statornică și fierbinte”. „În loc de smirnă să oferim viață curată, care se realizează prin răstignirea patimilor egoiste și cultivarea iubirii smerite, plină de fapte bune, acestea trei sunt darurile tuturor creștinilor, indiferent dacă sunt bogați sau săraci”, a adăugat Preafericirea Sa.

La finalul predicii, Patriarhul României le-a urat „La mulți ani” celor care poartă numele de Cristian și derivate.

Mai multe fotografii aici!

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu