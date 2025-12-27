Sf. Arhidiacon Ștefan, sărbătorit la Catedrala Patriarhală: Mărturisirea adevărului cere curaj

Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost sărbătorit sâmbătă la Catedrala Patriarhală din Capitală. Întâiul mucenic este considerat ocrotitorul slujirii diaconilor și arhidiaconilor.

Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de clerici din care au făcut parte nouă diaconi.

Predica a fost rostită de arhidiaconul Constantin Hurjui, care a subliniat curajul mărturisitor și dragostea Sfântului Ștefan.

„Sfântul Ștefan devine pentru noi nu doar un model de curaj, ci o icoană vie a dragostei lucrătoare prin har, dragoste care ne cheamă și pe noi să ieșim din egoism și frică, pentru a-L mărturisi pe Hristos în lume”.

În momentul lapidării sale, Ștefan nu a reacționat împotriva celor care îl loveau cu pietre, ci i-a iertat pe toți.

„Sfântul Arhidiacon Ștefan ne arată că adevărata biruință a creștinului nu este răzbunarea, ci iertarea; nu ura, ci dragostea; nu fuga de cruce, ci unirea cu Hristos pe cruce. El este întâiul martir nu doar prin ordinea cronologică, ci mai ales prin desăvârșirea iubirii sale față de Domnul și față de oameni”, a subliniat părintele arhidiacon.

A trecut vremea mărturisirii?

Arhidiaconul Constantin Hurjui i-a îndemnat pe credincioși la introspecție: „Cercetându-ne viața duhovnicească și măsurând-o după vremurile în care trăim, ne întrebăm: Oare a trecut vremea mărturisirii? Când trebuie să-L mărturisim pe Domnul Hristos?”.

Biserica este mărturisitoare dintru începuturi și va rămâne astfel până la sfârșitul veacurilor. Dar mărturisirea adevărului cere curaj. Curajul de a rămâne statornic în Hristos, chiar atunci când lumea întreagă pare potrivnică. Curajul de a nu ceda lașității, fricii sau compromisului.

Părintele arhidiacon a spus că Sfântul Arhidiacon Ștefan ne arată că dragostea jertfelnică pentru Domnul este mai puternică decât moartea.

„Mărturisirea nu este doar o faptă exterioară, ci o transformare interioară: chemare la constanță, chemare la schimbare, chemare de a curăța inima și de a lumina lumea cu iubirea lui Hristos”.

„Privind la viața Sfântului Ștefan, păgânii au devenit creștini, iar spectatorii au devenit mărturisitori”, a adăugat arhid. Constantin Hurjui.

Necazurile și suferințele nu sunt zadarnice

Martirajul ne învață că necazurile și suferințele nu sunt zadarnice, ci mijloace de curățire și ridicare a sufletului până la unirea cu Hristos.

„Prin răbdare și iubire, suferința se transformă în bucurie prin urcuşul spre Hristos, iar necazurile devin trepte către Împărăția lui Dumnezeu. Jertfa noastră, chiar atunci când este modestă și tăcută, este răsplătită de Dumnezeu cu har, iertare și viață veșnică”, a explicat părintele.

„Să nu ne temem de necazuri sau de disprețul lumii. Să avem curajul să mărturisim pe Hristos, chiar atunci când aceasta aduce suferință. Renunțarea la confortul lumii, la siguranța anonimatului și la nepăsare ne deschide calea spre iertare, împăcare cu Dumnezeu și viața veșnică”, a îndemnat la finalul predicii Arhidiaconul Constantin Hurjui.

Foto credit: Catedrala Patriarhală / Gabriel Drumea